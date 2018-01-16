Судді просять підвищені зарплати незалежно від перевірки кваліфікації

До проходження кваліфікаційного оцінювання зарплата нараховується за старими правилами. Однак, Рада суддів пропонує усунути зарплатну нерівність

Рада суддів хоче законопроектом підняти зарплати усім суддям, а не лише тим, що вже пройшли кваліфікаційне оцінювання.

РСУ під час свого засідання попросила Раду з питань судової реформи внести на розгляд Верховної Ради законопроект зі змінами до закону "Про судоустрій і статус суддів", - повідомляє видання "Закон і Бізнес"

Вказується, що відповідно до пп. 22-23 перехідних положень закону право на отримання суддівської винагороди у нових розмірах мають судді, які за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердили відповідність займаній посаді або призначені на посаду за результатами конкурсу.

До проходження кваліфікаційного оцінювання зарплата нараховується за старими правилами.

Якщо пп. 22-23 закону будуть скасовані, то винагороду в новому розмірі отримуватимуть всі судді, незалежно від того, пройшли вони оцінювання чи тільки збираються проходити.

Вказується, що наразі "лише незначна кількість суддів пройшла оцінювання".

"У жовтні 2017 року Вища кваліфікаційна комісія суддів розпочала кваліфікаційне оцінювання 999 суддів. 29 грудня 2017 року ВККС оприлюднила список суддів, стосовно яких комісія в 2018-му планує провести оцінювання. У списку ― 1060 суддів. Тобто за прогнозами ВККС у 2018 році буде проведено оцінювання 2059 суддів", - пише видання.

РСУ передбачає, що процес перевірки триватиме від 7,5 до 9,5 місяців, або довше.

За статистичними даними фактична чисельність суддів у судах перших інстанцій складала 4423 судді, у судах апеляційних інстанцій - 1118 суддів. Тобто приблизно 3 тис. не зможуть пройти оцінювання у 2018-му.

Бьшість суддів подали заяви про проведення кваліфікаційного оцінювання і мають намір його пройти.

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Нагадаємо, що 3 жовтня Верховна Рада проголосувала президентський законопроект про судову реформу. Вже в середу, 4 жовтня, у Верховній Раді зареєстрували проект про скасування судової реформи.

Національне антикорупційне бюро закликало Президента Петра Порошенка ветувати ухвалений напередодні закон про судову реформу через низку змін у Кримінальний процесуальний кодекс.