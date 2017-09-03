Судді Верховного Суду "випадково" видали житло на 190 квадратів

Того ж року сім’я Людмили Охрімчук придбала ділянку під Києвом і розпочала там будівництво маєтку загальною площею 556 кв м

Людмила Охрімчук, суддя Верховного Суду України, яка бере участь в конкурсі у новий Верховний Суд, отримала від міста квартиру площею 187,9 квадратних метрів, що в три з половиною рази більше, ніж прописана у законодавстві норма.

Апартаменти розташовані в Києві, на вул. Великій Васильківській (м. "Олімпійська"), повідомляє bihus.info.

Суддя стверджує, що вказувала у заяві, окрім себе, ще чоловіка та двох дочок. Відповідно до Житлового Кодексу, норма жилої площі, що береться до уваги при взятті на квартирний облік, становить 13,65 кв м на одну особу. Тобто вони претендували щонайменше на 55 кв м державного житла, проте отримали на 133 кв м більше. Санітарна норма дещо вища – 21 кв.м. на одну особу та додатково 10 кв.м. на сім’ю. Однак площа отриманої суддею квартири перевищує і цей показник – на 94 кв. м.



Фото: bihus.info



Фото: bihus.info

"Таке було прийняте рішення, я ж не приймала участі в цьому рішенні. Я подала заяву і було визначено в цьому районі така квартира", - пояснила Людмила Охрімчук.

Квартиру від міста суддя отримала у 2005 році. Того ж року сім’я Людмили Охрімчук придбала ділянку під Києвом, у с. Нові Петрівці, і розпочала там будівництво. Маєток загальною площею 556 кв м (житлова – 141 кв м) записаний на доньку судді Надію. Людмила Охрімчук зазначає, що будинок будувався спільними зусиллями її батьків.



Фото: bihus.info

Ще через п’ять років у доньок п. Охрімчук з’являється по власній квартирі в центрі Києва. А 2012-го суддя приватизувала апартаменти на Васильківській, надані містом у безстрокове користування. Формально наявність на дітях будинку та власних квартир приватизації не заважала.



Фото: bihus.info



Фото: bihus.info

Серед кандидатів до нового Верховного Суду є ще низка суддів, які прагнуть отримати житло від міста, маючи елітні квадратні метри на родичах, або примудрилися неодноразово отримувати службове житло.