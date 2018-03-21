Судді, які розглядають справу Єфремова, заявляють про погрози

Судді через це звернулися до правоохоронців

Судді Старобільського районного суду Луганської області Олександр Пелих і Ігор Кудрявцев, які, серед інших, розглядають справу екс-депутата Олександра Єфремова, заявили про втручання в їхню діяльність.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За повідомленням, 7 березня 2018 року на сайті "Живой Старобельск" невідомі в коментарях до новини оприлюднили образливі й погрозливі висловлювання щодо суддів: "за ними плаче шибениця", "щодо цих людей має бути суд".

Як повідомляє портал Судової влади, судді через це звернулися до правоохоронців.

"Такі висловлювання судді сприймають як погрозу розправою і пов’язують із розглядом ними в складі колегії суддів кримінального провадження, оскільки раніше на згаданому сайті вже з’явились коментарі щодо вказаного кримінального провадження", – йдеться у повідомленні.

Портал Судова влада не уточнює, про яке кримінальне провадження йдеться. Відомо, що Пелих і Кудрявцев входять до складу суддівської колегії, яка розглядає справу щодо колишнього народного депутата Олександра Єфремова.

Нагадаємо, Єфремова звинувачують в організації захоплення будівлі Луганської ОДА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 КК України); в пособництві в захопленні управління Служби безпеки України в Луганській області (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України).

Також його звинувачують в умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією, вчинених представником влади за попередньою змовою групою осіб, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 110 КК України); організаційному та інше сприяння створенню та діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка" (ч. 1 ст. 258-3 КК України).