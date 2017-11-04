НОВИНИБойовики так званої "ДНР" узяли в заручники суддю Донецького апеляційного адміністративного суду Едуарда Казначеєва.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Суддя Донецького апеляційного адмінсуду потрапив у полон бойовиків "ДНР"
Едуард Казначеєв не вийшов з відпустки
Едуард Казначеєв. Фото: скріншот
10 квітня ввечері в маріупольську поліцію звернулася голова суду Раїса Ханова, інформує "LB.ua" з посиланням на джерело в поліції.
Вона розповіла, що Едуард Казначеєв не вийшов з відпустки і показала відео в Youtube про затримання судді бойовиками.
Поліція порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі).
Нагадаємо, що минулоріч терористичні угруповання так званих "ДНР" та "ЛНР" передали керівнику українського Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану двох жінок - Анжеліку Преснякову та Ольгу Сворак, яких утримували в полоні.
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11 04 2017 12:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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