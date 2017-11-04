Суддя Донецького апеляційного адмінсуду потрапив у полон бойовиків "ДНР"

Едуард Казначеєв не вийшов з відпустки

Бойовики так званої "ДНР" узяли в заручники суддю Донецького апеляційного адміністративного суду Едуарда Казначеєва.

10 квітня ввечері в маріупольську поліцію звернулася голова суду Раїса Ханова, інформує "LB.ua" з посиланням на джерело в поліції.

Вона розповіла, що Едуард Казначеєв не вийшов з відпустки і показала відео в Youtube про затримання судді бойовиками.

Поліція порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі).

Нагадаємо, що минулоріч терористичні угруповання так званих "ДНР" та "ЛНР" передали керівнику українського Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану двох жінок - Анжеліку Преснякову та Ольгу Сворак, яких утримували в полоні.