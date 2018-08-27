Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Суддя Кицюк, відома завдяки скандалу з патрульними, пішла на конкурс в Антикорупційний суд

2017 року її затримували за неправильне паркування
На конкурс у Вищий антикорупційний суд на понеділок, 27 серпня, подали документи шестеро осіб.
Суддя Кицюк, відома завдяки скандалу з патрульними, пішла на конкурс в Антикорупційний суд Вікторія Кицюк. Фото: yaizakon.com.ua

Взяти участь у конкурсі побажали суддя Донецького окружного адмінсуду В'ячеслав Дмитрієв, заступник голови Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області Андрій Івасівка, суддя Солом'янського райсуду Києва Вікторія Кицюк, доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка Наталія Мельничук, суддя Першотравневого районного суду міста Чернівці Євген Нестеренко і адвокат Денис Чеховський, повідомляють на сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Найвідомішою із цієї шістки є суддя Вікторія Кицюк, яка на початку 2017 року стала фігуранткою гучного скандалу. 21 лютого 2017 роки її затримали київські патрульні за неправильне паркування автомобіля. Кицюк заявила, що її побили під час затримання. За неї заступилися Солом'янський райсуд і Рада суддів України. Остання заявила, що поліцейські намагаються дискредитувати судову систему

Пізніше патрульним оголосили сувору догану за те, що не оформили необхідних документів.

Нагадаємо, прийом документів на конкурс у Вищий антикорупційний суд відбуватиметься з 8 серпня по 14 вересня. У Вищий антикорупційний суд повинні призначити 39 суддів. У відборі кандидатів братиме участь Громадська рада міжнародних експертів.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 08 2018 13:25
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.