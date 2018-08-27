Суддя Кицюк, відома завдяки скандалу з патрульними, пішла на конкурс в Антикорупційний суд
Взяти участь у конкурсі побажали суддя Донецького окружного адмінсуду В'ячеслав Дмитрієв, заступник голови Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області Андрій Івасівка, суддя Солом'янського райсуду Києва Вікторія Кицюк, доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка Наталія Мельничук, суддя Першотравневого районного суду міста Чернівці Євген Нестеренко і адвокат Денис Чеховський, повідомляють на сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
Найвідомішою із цієї шістки є суддя Вікторія Кицюк, яка на початку 2017 року стала фігуранткою гучного скандалу. 21 лютого 2017 роки її затримали київські патрульні за неправильне паркування автомобіля. Кицюк заявила, що її побили під час затримання. За неї заступилися Солом'янський райсуд і Рада суддів України. Остання заявила, що поліцейські намагаються дискредитувати судову систему
Пізніше патрульним оголосили сувору догану за те, що не оформили необхідних документів.
Нагадаємо, прийом документів на конкурс у Вищий антикорупційний суд відбуватиметься з 8 серпня по 14 вересня. У Вищий антикорупційний суд повинні призначити 39 суддів. У відборі кандидатів братиме участь Громадська рада міжнародних експертів.
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