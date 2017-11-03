Упійманий на хабарі харківський суддя Лазюк повернувся на роботу, – ЗМІ
Про це повідомляє видання "Depo. Харків".
Незважаючи на те, що телефон в його приймальні не відповідає, в апараті Дзержинського райсуду кореспонденту видання підтвердили, що Лазюк знаходиться на робочому місці.
Нагадаємо, 21 січня 2016 року співробітники управління СБУ в Харківській області спільно з детективами Національного антикорупційного бюро зловили Лазюка на хабарі.
Вища кваліфікаційна комісія суддів України від 13 липня прийняла рішення про тимчасове відсторонення Лазюка від займаної посади.
Лазюк відомий в Харкові низкою резонансних судових рішень. Зокрема, це рішення на користь міськради по тарифам на комунальні послуги, визнання законним скандального будівництва будинку №19 по вулиці Данилевського в центрі Харкова, визнання законним рішення міськради про особливий статус російської мови.
У 2008 році Лазюк розглядав адмінпротоколи за статтею "Незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин у незначних кількостях, без мети збуту" щодо міського голови Харкова Михайла Добкіна і секретаря міськради Геннадія Кернеса і визнав обох невинними.
Також Лазюк в 2010 році присудив 15 діб адміністративного арешту двом учасникам акцій протесту проти будівництва автодороги через Центральний парк культури і відпочинку імені Горького (міжнародна правозахисна організація Amnesty International згодом визнала їх в'язнями сумління), а пізніше призначав адміністративне покарання учасникам Євромайдану.
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