Упійманий на хабарі харківський суддя Лазюк повернувся на роботу, – ЗМІ

Однак телефон у його приймальні не відповідає

Суддя Дзержинського районного суду Харкова Сергій Лазюк, викритий в отриманні хабара, повернувся до виконання службових обов'язків.

Про це повідомляє видання "Depo. Харків". Незважаючи на те, що телефон в його приймальні не відповідає, в апараті Дзержинського райсуду кореспонденту видання підтвердили, що Лазюк знаходиться на робочому місці. Нагадаємо, 21 січня 2016 року співробітники управління СБУ в Харківській області спільно з детективами Національного антикорупційного бюро зловили Лазюка на хабарі.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України від 13 липня прийняла рішення про тимчасове відсторонення Лазюка від займаної посади.

Лазюк відомий в Харкові низкою резонансних судових рішень. Зокрема, це рішення на користь міськради по тарифам на комунальні послуги, визнання законним скандального будівництва будинку №19 по вулиці Данилевського в центрі Харкова, визнання законним рішення міськради про особливий статус російської мови.

У 2008 році Лазюк розглядав адмінпротоколи за статтею "Незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин у незначних кількостях, без мети збуту" щодо міського голови Харкова Михайла Добкіна і секретаря міськради Геннадія Кернеса і визнав обох невинними.

Також Лазюк в 2010 році присудив 15 діб адміністративного арешту двом учасникам акцій протесту проти будівництва автодороги через Центральний парк культури і відпочинку імені Горького (міжнародна правозахисна організація Amnesty International згодом визнала їх в'язнями сумління), а пізніше призначав адміністративне покарання учасникам Євромайдану.