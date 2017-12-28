Суддя переклав відповідальність за звільнення вбивці Веремія на прокуратуру

Умовний термін для Юрія Крисіна, який є одним з убивць журналіста В'ячеслава Веремія, став наслідком недоробок прокуратури.

"Про те, що Крисін збирав людей в обвинуваченні не зазначено. Я не можу вийти за межі пред'явленого обвинувачення. Це він в своїх свідченнях говорив, що організовував і збирав людей. Але в обвинуваченні цього немає. Також немає і статті про умисне вбивство або замах на умисне вбивство. У звинуваченні було тільки про хуліганство і легкі тілесні", - заявив суддя Шевченківського суду Києва Олег Лінник, який виносив відповідний вирок, повідомляє Hromadske.ua.

Таким чином, Лінник вважає умовний термін для вбивці журналіста "абсолютно справедливим".

Як відомо, Шевченківський райсуд Києва засудив до 4 років позбавлення волі умовно керівника групи "тітушок" Юрія Крисіна за причетність до вбивства журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія.

Суд вирішив, що дії Крисіна підпадають під ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство), але є пом'якшувальні обставини: каяття і наявність 2 малолітніх дітей.

У зв'язку з цим суд засудив його до 4 років в'язниці умовно, тобто звільнив від покарання з випробувальним терміном в 2 роки. Суд також зобов'язав Крисіна відшкодувати судові видатки в розмірі 12 284 гривень.

Рішення суду присутні зустріли криками "Ганьба", сам Крисін утік від представників ЗМІ. Дружина Веремія, яка була у суді, заявила, що у вироку вказано неправдиві дані: зокрема, суд назвав Крисіна не судимим, хоча його двічі засуджували за хуліганство й побиття громадян.

Генеральна прокуратура України готує апеляційну скаргу на вирок суду щодо Юрія Крисіна.