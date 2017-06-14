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Суддя приховав 6 елітних авто, але пройшов відбір до Верховного Суду, - ВІДЕО

Сергій Станік – син колишньої судді Конституційного суду часів Леоніда Кучми та Віктора Януковича судді Сюзанни Станік
Вища кваліфікаційна комісія суддів під час співбесіди не побачила порушень в діях кандидата до Верховного суду Сергія Станіка, який не вніс до декларації про доходи довіреності на шість дорогих авто.
Суддя приховав 6 елітних авто, але пройшов відбір до Верховного Суду, - ВІДЕО Фото: Наші гроші

Матір судді Сюзанна Станік відома двома придбаними квартирами вартістю $2 млн кожна. Від неї Сергій Станік отримав довіреності на 6 люксових автівок, серед яких два Mercedes-Benz, BMW X5 та Porsche Cayenne, йдеться в розслідуванні марини Ансіфорової для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

"Я в основному їжджу на метро і пішки, а це, по суті, я просто допомагав", – пояснив суддя відсутність авто в декларації, хоча визнав, що підвозив на них матір.

Члени Вищої кваліфкомісії суддів оголосили перерву щодо кандидата і тепер голосуватимуть за нього на пленарних засіданнях. Якщо наберуть 11 голосів, негативний висновок від Громадської ради доброчесності по Сергію Станіку буде подолано і кандидат продовжить участь у конкурсі.

Відзначимо, що згідно зі статтею 46 Закону України "Про запобігання корупції", у декларації зазначаються відомості про цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 100 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року, що належить суб’єкту декларування або членам його сім’ї на праві приватної власності, у тому числі спільної власності, або перебуває в її володінні або користуванні.

Нагадаємо, що журналісти програма "Схеми" стверджували, що Вища кваліфікаційна комісія суддів України, яка нині відбирає суддів до нового Верховного суду, засекретила значну частину інформації про цей конкурс, зокрема, зразки тестових і практичних завдань, самі роботи кандидатів, а також індивідуальні персоніфіковані оцінки, виставлені членами ВККСУ за практичні роботи конкурсантів.

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14 06 2017 11:14
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