Суддя, яка переслідувала майданівців, планує стати членом Вищої ради правосуддя, - адвокат

Голова Голосіївського райсуду Києва Олена Первушина, яка причетна до переслідування активістів Майдану, планує стати членом Вищої ради правосуддя.

Двоє суддів Голосіївського суду, яких раніше звільнив президент Петро Порошенко за порушення присяги - Лариса Калініченко і Максим Фролов, прийшли на збори Голосіївського суду і проголосували за Первушину як за делегата на Загальні збори суддів, - повідомив адвокат "Автомайдану" Роман Маселко в Facebook.

"Дуже ймовірно, що Первушина О.С. збирається до Вищої ради правосуддя і їй дуже потрібно бути делегатом і мати своїх на З'їзді суддів, який 14-15 березня буде обирати членів ВРП. Ради цього вона навіть склала повноваження голови суду. Мабуть, вже має гарантію, якщо зважилась на такий крок", - написав Маселко.

Як повідомив голова правління "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін, без голосів Фролова і Калиниченко Первушина не набрала б необхідну кількість голосів для висунення.

"Первушиній кортить увірватися в Раду правосуддя - більш хлібне місце. І щоб туди потрапити, судді її ж Голосіївського суду мають її делегувати. Але - вони не хочуть! І тут дуже доречним є два голоси недозвільнених суддів, які стали тупими маріонетками Первушиної і проголосували за її висунення. Без них Первушина не зібрала б необхідну кількість голосів", - заявив він.

За словами Шабуніна, Первушина настільки впевнена, що стане членом ВРП, що минулого тижня звільнилася з посади голови Голосіївського райсуду, яку займала 10 років.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підписав указ, яким звільнив з посади судді Голосіївського районного суду Києва Ларису Калініченко за порушення присяги.