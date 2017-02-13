Суддя, яка переслідувала майданівців, планує стати членом Вищої ради правосуддя, - адвокат
Двоє суддів Голосіївського суду, яких раніше звільнив президент Петро Порошенко за порушення присяги - Лариса Калініченко і Максим Фролов, прийшли на збори Голосіївського суду і проголосували за Первушину як за делегата на Загальні збори суддів, - повідомив адвокат "Автомайдану" Роман Маселко в Facebook.
"Дуже ймовірно, що Первушина О.С. збирається до Вищої ради правосуддя і їй дуже потрібно бути делегатом і мати своїх на З'їзді суддів, який 14-15 березня буде обирати членів ВРП. Ради цього вона навіть склала повноваження голови суду. Мабуть, вже має гарантію, якщо зважилась на такий крок", - написав Маселко.
Як повідомив голова правління "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін, без голосів Фролова і Калиниченко Первушина не набрала б необхідну кількість голосів для висунення.
"Первушиній кортить увірватися в Раду правосуддя - більш хлібне місце. І щоб туди потрапити, судді її ж Голосіївського суду мають її делегувати. Але - вони не хочуть! І тут дуже доречним є два голоси недозвільнених суддів, які стали тупими маріонетками Первушиної і проголосували за її висунення. Без них Первушина не зібрала б необхідну кількість голосів", - заявив він.
За словами Шабуніна, Первушина настільки впевнена, що стане членом ВРП, що минулого тижня звільнилася з посади голови Голосіївського райсуду, яку займала 10 років.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підписав указ, яким звільнив з посади судді Голосіївського районного суду Києва Ларису Калініченко за порушення присяги.
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