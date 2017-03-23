Суддя Стратієнко придбала автівку за $40 тис, проживаючи лише на суддівську зарплату

Для такої покупки Людмилі Василівні знадобилося б працювати не витрачаючи ані копійки щонайменше 8 років

Суддя Вищого господарського суду та кандидат на посаду судді нового Верховного суду Людмила Стратієнко, вказавши основним доходом заробітну плату, володіє квартирою щонайменше 250 тис. дол та будинком, вартість якого на сьогодні становить біля 10 млн. грн.

Як і більшість суддів вищих судів Людмила Василівна подала свою кандидатуру на конкурс до Верховного суду. На першому етапі Стратієнко отримала 90 балів, що є доволі високим показником серед кандидатів. Про це повідомляє видання prosud.info.

В деклараціях судді за 2013, 2014, 2015 та 2016 роки бачимо, що основний дохід судді – її заробітна плата. За винятком 2014 року, коли окрім зарплати суддя Стратієнко отримала дохід від продажу майна. Припускаємо, що йдеться про продаж автомобіля Toyota RAV4 2008 р. в., який зазначався у декларації за 2013 рік, однак не фігурував далі. До речі, ціна продажу автомобіля надто скромна – лише 140 386 грн.



Фото: prosud.info



Фото: prosud.info



Фото: prosud.info



Фото: prosud.info

У декларації Людмили Стратієнко не вказано жодного члена родини, а отже, усім своїм майном вона користується сама, і набуте воно самотужки.



Фото: prosud.info



Фото: prosud.info

Щодо майна, згідно з декларацією, суддя володіє квартирою площею 101 кв. м., земельною ділянкою під Києвом та будинком площею 260 кв. м. в селі Хотів Київської області.



Фото: prosud.info

Враховуючи розміщення населеного пункту неподалік столиці, якість та розмір побудованого житла, припускаємо, що його вартість є дещо вищою задекларованої. Сьогодні будинки такої площі в с. Хотів коштують біля 10 млн. грн. У державному реєстрі прав на нерухоме майно відсутня інформація щодо квартири судді Стратієнко, однак, за даними журналістів ця квартира знаходиться неподалік центру Києва, в елітному будинку за адресою вул. Предславинська 31/11.

Фото: prosud.info

Сьогодні квартира такої площі у цьому будинку коштує щонайменше 250 тис. дол. або 6,5 млн. грн.

Цікава ситуація також з рухомим майном судді Стратієнко. Як уже зазначалося, до 2014 року Людмила Василівна мала автомобіль Toyota RAV4 2008 р.в. А у 2014 авто такої ж марки і року випуску з’явилося у рідної сестри судді Стратієнко – Ірини Чамати.



Фото: prosud.info

Сама ж Людмила Стратієнко придбала у 2014 році новий позашляховик BMW X3 2014 року випуску.



Фото: prosud.info

Вартість даного автомобіля складає щонайменше 40 тис.дол. Навіть якщо припустити, що вартість свого майна суддя Стратієнко вказала без жодних занижень, для його придбання Людмилі Василівні знадобилося б працювати не витрачаючи ані копійки щонайменше 8 років. І хоча єдиним доходом судді є її заробітна плата Людмилі Василівні вдається ще й заощаджувати. Так, згідно е-декларації за 2015 готівкою суддя Стратієнко зберігає 100 тис. грн. У декларації за 2016 рік вказані вже інші суми: 50 тис. грн. та 4 тис. дол., тобто загалом 150 тис. грн. або практично половина річної заробітної плати судді. В декларації за 2016 рік вказано, що суддя також здійснила грошовий подарунок у розмірі 150 тис. грн., тобто половини своєї заробітної плати. Якщо зважити, що власні готівкові кошти судді зросли на 50 000 грн порівняно з попереднім роком, то виходить, на обслуговування чималого нерухомого майна, доволі витратного автомобіля та прожиття у 2016 році суддя витрачала лише 10 000 грн. у місяць. Доволі сумнівно. Питання походження статків буде одним із ключових на співбесіді, яка очікує на кандидатів до Верховного суду, в тому числі на Людмилу Стратієнко. Адже і представники Вищої кваліфікаційної комісії, і представники Громадської ради доброчесності, і сам Президент України неодноразово заявляли, що суддям, які не можуть пояснити джерел своїх статків, не місце у Верховному суді та в судовій системі загалом. Тому ми дуже уважно слідкуватимемо за проходженням співбесіди Людмилою Стратієнко. Читайте також: Кандидати у Верховний Суд: шикарний автопарк, мішки готівки та нерухомість на родичах

Нагадаємо, суддю Київського апеляційного господарського суду Оксану Тищенко підозрюють у причетності до низки резонансних справ щодо рейдерських захоплень підприємств. Також, живучи на задекларовану зарплату судді, Тищенко встигла вибудувати три новозведених будинки загальною площею значно більше ніж 200 кв.м.