Суддя, яка відібрала права в учасника Автомайдану, залишилась на своїй посаді
Про це повідомила Вища рада правосуддя.
Провадження було припинено через сплив строку притягнення до дисциплінарної відповідальності. При цьому у діях судді констатовано порушення.
23 січня 2014 року Ластовка своїми рішеннями позбавила прав на керування на 4 і 6 місяців трьох "автомайданівців".
28 лютого 2014 року вона відповідно до закону про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій під час мирних зібрань, звільнила автомайданівця від адмінвідповідальності.
Рішення про позбавлення прав водій також оскаржив в апеляційному суді 8 квітня 2014 року. Провадження у справі закрили у зв’язку з відсутністю в діях водія складу адміністративного правопорушення.
Автомайданівець також просив провести спеціальну перевірку стосовно судді Ластовки. На підставі цього порушили дисциплінарне провадження.
27 березня 2017 року ВРП вирішила притягнути суддю Ластовку до дисциплінарної відповідальності.
Суддя Ластовка це рішення оскаржила та називала невмотивованим.
Нагадаємо, у липні минулого року Вища рада правосуддя призначила безстроково суддю Подільського районного суду міста Києва Світлану Захарчук, яка в часи Майдану позбавляла прав керування транспортними засобами учасників поїздки до Межигір’я.
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