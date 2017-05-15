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Суддя, яку відмовилось перевіряти НАЗК живе у квартирі на 150 кв. м. і їздить на маминій машині

Майно належить її 63-річній матері Олені Константіновій
Суддя Печерського районного суду міста Києва Кристина Тарасюк, декларацію якої відмовився перевіряти заступник голови НАЗК Руслан Радецький, задекларувала користування квартирою площею 150 квадратних метрів і автомобілем Toyota RAV4.
Суддя, яку відмовилось перевіряти НАЗК живе у квартирі на 150 кв. м. і їздить на маминій машині Фото: blog.prosud.info

Квартира знаходиться у будинку бізнес-класу по вулиці Митрополита Василя Липківського, 18. Її власницею Олена Константінова стала в 2012 році за договором дарування. Станом на сьогодні, подібні квартири без ремонту в цьому будинку коштують близько $200 тис, повідомляє Bihus.info із посиланням на проект "Декларації".

Автомобіль Toyota RAV4 мати судді набула у власність новим у 2013 році. Зараз середня ціна такої машини в автосалоні становить близько $30 тис.

Нагадаємо, нещодавно заступник голови НАЗК Руслан Радецький відмовив Генпрокуратурі у повній перевірці декларацій Крістіни Тарасюк за 2015 і 2016 роки. Після цього, поліція звинуватила його у порушенні норм антикорупційного законодавства та конфлікті інтересів, оскільки Тарасюк розглядала адміністративну справу проти Радецького за водіння у нетверезому вигляді та визнала його невиновним.

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15 05 2017 13:05
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