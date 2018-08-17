Суддя, який закрив справу Кернеса, проситься у відставку "через тиск"

Суддя направив до Вищої ради правосуддя повідомлення про втручання в його діяльність

Суддя Андрій Антонов, який розглядав та зрештою закрив справу проти міського голови Харкова Геннадія Кернеса, подав заяву про відставку.

Про це повідомила речниця Вищої ради правосуддя Оксана Лисенко, передає "Українська правда".

"Антонов подав до Вищої ради правосуддя заяву про відставку з посади судді Київського районного суду міста Полтави, мотивуючи своє звільнення тиском на нього", – зазначила Лисенко.

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Також суддя направив до ВРП повідомлення про втручання в його діяльність. У ній Антонов наполягає, що дії прокурорів, які не з’являлись на дебати, "позбавили суд можливості винести вирок по суті обвинувачення".

Суддя також згадує, що прокуратура відкрила проти нього провадження за "неправосудне рішення", і вважає це тиском та його дискредитацією. Антонов зазначає, що в день ухвалення ним рішення НАЗК повідомило про початок перевірки його декларацій.

"Такі дії я… розцінюю як розправу за постановлене рішення", – пише суддя. У заяві він просить "вжити заходів щодо забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя".

Як пояснили у Раді правосуддя, її член має провести перевірку та встановити, чи дійсно було втручання в діяльність судді.

"Остаточне рішення приймається більшістю від складу ВРП. ВРП може як застосувати факти реагування, так і відмовити у вжиття таких заходів", – пояснила речниця Оксана Лисенко.

Зокрема, Рада може зробити публічну заяву чи звернення, внести до відповідних органів чи посадових осіб подання про виявлення та притягнення до відповідальності тих, хто допустив порушення.

Нагадаємо, 10 серпня Київський райсуд Полтави закрив справу стосовно харківського міського голови Геннадія Кернеса і його охоронців за тортури людей.

На початку липня суд переносив дебати, тому що жоден з 19 заявлених прокурорів не міг приїхати до суду.

Сім останніх засідань, на яких повинні були відбутися дебати, прокурори пропустили без поважних причин. Суд розцінив це як відмову від обвинувачення та постановив закрити справу, яку розглядали вже четвертий рік.

Генпрокурор Юрій Луценко прокоментував, що прокурори не приходили до суду над Геннадієм Кернесом через хворобу.

Пізніше в Генпрокуратурі заявили, що відкриють провадження проти судді Андрія Антонова, який 10 серпня закрив справу проти мера Харкова Геннадія Кернеса.

Кернес і два його охоронці звинувачуються в скоєнні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу.

Вони, за версією слідства, викрали і побили двох євромайданівців. При цьому, як заявляв голова МВС Арсен Аваков, Кернес особисто бив активістів.