Суддя з маєтком під Києвом проживає у тісній кімнаті гуртожитку, щоб отримали службове житло

Суддя Київського апеляційного адміністративного суду Оксана Епель безкоштовно проживає в орендованому великому будинку під Києвом, але офіційно винаймає невелику кімнату в столичному гуртожитку.

Проживання в гуртожитку може бути підставою для отримання службового житла, інформує проект Prosud.

Декларації судді за 2013 рік та за 2015-2016 роки свідчать, що дохід родини в основному складають кошти чоловіка – Олександра Епеля, які він отримав від відчуження майна та цінних паперів. Але з декларації не відомо, яке майно продавалося, суддя не поянила походження цих доходів.

Олександр Епель – донецький підприємець, тісно пов’язаний з екс-міністром доходів та зборів часів Януковича Олександром Клименком. Також Олександр Епель є керівником та одним із власників "Акціонерно-комерційного банку "Капітал". Родина судді володіє низкою земельних ділянок в Донецькій області, Криму та ділянкою під Києвом – в с Лісники, площею 2511 кв м.



Фото: blog.prosud.info

У родини великий будинок в Донецьку, але зараз вона орендує будинок в згаданих Лісниках площею 305 кв м. При цьому, в декларації судді відсутні дані щодо витрат на оренду, що свідчить про безкоштовне користування цим житлом. В цьому селі сім’я Епелів будує свій власний будинок, площа якого 841 кв м.

В Києві суддя винаймає невеличку кімнату в гуртожитку, площа помешкання – 12 кв м. Ця ситуація може мати пояснення, про бажання її використати для отримання службового житла в столиці.

В липні 2016 року суддя Оксана Епель пройшла первинне кваліфікаційне оцінювання та підтвердила здатність вершити правосуддя. Незважаючи на невідповідність доходів та майна судді, виявлених НАБУ, голова ВККС Голова Вищої кваліфікаційної комісії Сергій Козьяков заявив, що вона надала вичерпні пояснення походженню своїх статків. Козьков лише порадив Епель користуватися "більш скоромними" автівками в робочих поїздках. Нині в користуванні судді Jaguar XF 2008 р.в., Porsche Cayenne 2011 р.в., Volkswagen CC 2012 р.в. та Lexus RX350 2008 р.в.



Фото: commons.wikimedia.org

Нині суддя Оксана Епель є кандидатом до складу Вищої ради правосуддя – органу, на який покладена найважливіша задача щодо очищення судової системи.

Нагадаємо, що НАЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції) направило до НАБУ (Національного антикорупційного бюро України) висновок про виявлення ознак пов'язаного з корупцією правопорушення стосовно судді Ржищівського міського суду.