Суддю Чауса арештували у Молдові

Чаус буде знаходитися в ізоляторі слідчого утримання в Кишиневі

У Кишиневі суд заарештував українського суддю Миколу Чауса на 15 діб у рамках справи про незаконний перетин кордону.

"Рішення винесено щойно. Чаус заарештований у рамках справи про незаконний перетин кордону. Коли буде розгляд по суті справи - ще невідомо. Ми поки ведемо розслідування", - повідомив глава антикорупційної прокуратури Республіки Молдова Віорел Морарь, інформує "Цензор.НЕТ".

Морарь додав, що Чаус буде знаходитися в ізоляторі слідчого утримання в Кишиневі.

Як відомо, 1 березня, правоохоронці затримали підозрюваного у хабарництві суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса в Молдові.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро оголосило у всеукраїнський розшук Миколу Чауса, що втік від слідства.