Суддю Чауса арештували у Молдові
"Рішення винесено щойно. Чаус заарештований у рамках справи про незаконний перетин кордону. Коли буде розгляд по суті справи - ще невідомо. Ми поки ведемо розслідування", - повідомив глава антикорупційної прокуратури Республіки Молдова Віорел Морарь, інформує "Цензор.НЕТ".
Морарь додав, що Чаус буде знаходитися в ізоляторі слідчого утримання в Кишиневі.
Як відомо, 1 березня, правоохоронці затримали підозрюваного у хабарництві суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса в Молдові.
Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро оголосило у всеукраїнський розшук Миколу Чауса, що втік від слідства.
Того ж дня Солом'янський райсуд Києва дав дозвіл на затримання судді Дніпровського райсуду Миколи Чауса.
У серпні в Києві Чауса викрили на хабарі в 150 тис. дол..
Як згодом виявилось, Микола Чаус вів кримінальні справи проти учасників Євромайдану, а також бізнесмена Юрія Іванющенка та екс-глави партії "Укроп" Геннадія Корбана.
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