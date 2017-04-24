Суддю Чауса в Молдові відпустили під домашній арешт
Інформацію підтвердила Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook.
Таке рішення ухвалено, враховуючи перебування Чауса під вартою понад місяць і відсутність можливості впливати на перебіг слідства.
"За інформацією Антикорупційної прокуратури Молдови, цього тижня суд Молдови розгляне апеляцію прокуратури на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для судді Миколи Чауса і видачу українським правоохоронним органам для здійснення правосуддя", - сказано в повідомленні САП.
Зокрема, директор НАБУ Артем Ситник заявив, що детектив Національного антикорупційного бюро їздив у Молдову для допиту судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса, - інформує "112.ua".
"Детектив НАБУ їздив у Молдавію для його допиту, однак Чаус відмовився співпрацювати", - сказав він.
За його словами, зараз суддя Чаус перебуває під домашнім арештів, він живе у орендованій квартирі в Кишиневі.
Нагадаємо, Антикорупційна прокуратура Молдови не має наміру подавати клопотання про продовження строку утримання під вартою судді Дніпровського суду Києва Миколи Чауса у справі про незаконний перетин ним державного кордону.
2 березня суд у Кишиневі заарештував розшукуваного Україною за підозрою в отриманні великого хабара суддю Миколу Чауса на 15 діб. Напередодні його заарештували в Молдові, при цьому обрання йому запобіжного заходу у Молдові проходило у справі про порушення правил перетину кордону.
Національне антикорупційне бюро оголосило у всеукраїнський розшук Миколу Чауса, що втік від слідства.
Того ж дня Солом'янський райсуд Києва дав дозвіл на затримання судді Дніпровського райсуду Миколи Чауса.
У серпні в Києві Чауса викрили на хабарі в 150 тис. дол.
Як згодом виявилось, Микола Чаус вів кримінальні справи проти учасників Євромайдану.
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