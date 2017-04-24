Суддю Чауса в Молдові відпустили під домашній арешт

Рішення про видачу судді Україні можуть ухвалити цього тижня

Суд Молдови змінив запобіжний захід для судді Миколи Чауса з утримання під вартою на домашній арешт.

Інформацію підтвердила Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook.

Таке рішення ухвалено, враховуючи перебування Чауса під вартою понад місяць і відсутність можливості впливати на перебіг слідства.

"За інформацією Антикорупційної прокуратури Молдови, цього тижня суд Молдови розгляне апеляцію прокуратури на запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для судді Миколи Чауса і видачу українським правоохоронним органам для здійснення правосуддя", - сказано в повідомленні САП.

Зокрема, директор НАБУ Артем Ситник заявив, що детектив Національного антикорупційного бюро їздив у Молдову для допиту судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса, - інформує "112.ua".

"Детектив НАБУ їздив у Молдавію для його допиту, однак Чаус відмовився співпрацювати", - сказав він.

За його словами, зараз суддя Чаус перебуває під домашнім арештів, він живе у орендованій квартирі в Кишиневі.

Нагадаємо, Антикорупційна прокуратура Молдови не має наміру подавати клопотання про продовження строку утримання під вартою судді Дніпровського суду Києва Миколи Чауса у справі про незаконний перетин ним державного кордону.

2 березня суд у Кишиневі заарештував розшукуваного Україною за підозрою в отриманні великого хабара суддю Миколу Чауса на 15 діб. Напередодні його заарештували в Молдові, при цьому обрання йому запобіжного заходу у Молдові проходило у справі про порушення правил перетину кордону.

Національне антикорупційне бюро оголосило у всеукраїнський розшук Миколу Чауса, що втік від слідства.