Суддю Голосіївського райсуду Києва затримали на хабарі

За даними НАБУ, підозрюваний вимагав вісім тисяч доларів

Національне антикорупційне бюро України заявляє про затримання судді Голосіївського районного суду Києва, підозрюваного в хабарництві.

"23 квітня 2018 року детективи Національного антикорупційного бюро України за матеріалами Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили суддю Голосіївського районного суду Києва в момент отримання ним частини неправомірної вигоди в розмірі тисячі доларів. Також викрито посередника, яким виявився суддя цього ж суду у відставці", – йдеться в повідомленні НАБУ 24 квітня.

У бюро заявляють, що суддя "вимагав і отримав" від посередника кошти за задоволення цивільного позову на користь позивача про поновлення його на роботі й виплати йому компенсації в розмірі 1,5 мільйона гривень.

Загалом, за даними НАБУ, підозрюваний вимагав вісім тисяч доларів.

Кримінальне провадження порушене за статтею "прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою". Наразі вирішується питання про повідомлення їм про підозру.

Розслідування наведених фактів детективи здійснюють із березня 2018 року, додали в НАБУ.