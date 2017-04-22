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Суддю Миколу Чауса відпустили на свободу, – ЗМІ

Закінчився термін його утримання під вартою
Суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса відпустили на свободу в Молдові.
Суддю Миколу Чауса відпустили на свободу, – ЗМІ Фото: tsn.ua

Про це повідомляє УНІАН, посилаючись на інформацію сайту "Страна.ua".

"В даний момент він вже тиждень перебуває на волі. Молдовська влада його відпустила, тому що закінчився термін його утримання під вартою. Це не означає, що по ньому відмовлено в екстрадиції, однак це означає, що в даний момент він на волі", – повідомив співрозмовник видання.

Джерело в НАБУ частково підтвердило цю інформацію.

"Наразі Чаус знаходиться під домашнім арештом", – сказало джерело.

Між тим раніше голова Антикорупційної прокуратури Молдови Віорел Морарь заявляв, що суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус перебуватиме під арештом до завершення екстрадиції в Україну.

Нагадаємо, Антикорупційна прокуратура Молдови не має наміру подавати клопотання про продовження строку утримання під вартою судді Дніпровського суду Києва Миколи Чауса у справі про незаконний перетин ним державного кордону.

2 березня суд у Кишиневі заарештував розшукуваного Україною за підозрою в отриманні великого хабара суддю Миколу Чауса на 15 діб. Напередодні його заарештували в Молдові, при цьому обрання йому запобіжного заходу у Молдові проходило у справі про порушення правил перетину кордону.

Національне антикорупційне бюро оголосило у всеукраїнський розшук Миколу Чауса, що втік від слідства.

 

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22 04 2017 23:00
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