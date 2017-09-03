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Суддю, що заважала арешту Насірова спробують притягнути до кримінальної відповідальності

Бездіяльність судді ледь не призвела до втечі відстороненого голови Державної фіскальної службі Романа Насірова
Група народних депутатів подала до Національного антикорупційного бюро клопотання про притягнення до кримінальної відповідальності судді Солом'янського райсуду Києва Людмили Шереметьєвої.
Суддю, що заважала арешту Насірова спробують притягнути до кримінальної відповідальності Фото:pravda.com.ua

"Як і обіцяли, внесли клопотання до НАБУ про відкриття кримінального провадження щодо голови Солом'янського суду Києва Шереметьєвої", - повідомляє у Facebook депутат Сергій Лещенко.

За його словами, бездіяльність судді ледь не призвела до втечі відстороненого голови Державної фіскальної службі Романа Насірова.

"А для інших керівників судової влади це буде уроком, чому не варто слухати Грановського та його кур'єрів", - додав Лещенко.

Як повідомлялося, у неділю, 5 березня, Шереметьєва самоусунулася і не виконала свої посадові обов'язки - не призначила чергового суддю для розгляду клопотання захисту Насірова про відвід судді Олександра Бобровника, який вів засідання про обрання запобіжного заходу відстороненому голові ДФС. Це могло привести до того, що Насірову не обрали б запобіжний захід.

Нагадаємо, Солом'янський райсуд Києва обрав запобіжний захід для відстороненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова у вигляді арешту на 60 діб і призначив заставу в 100 млн гривень.

 

 

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