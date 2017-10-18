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Суддю, який намагався дати хабар Холодницькому, відсторонили

Суддю Кіровського районного суду міста Дніпропетровська Підберезного Г.А. відсторонено від здійснення правосуддя
Вища рада правосуддя до 21 листопада відсторонила суддю Кіровського райсуду Дніпра Геннадія Підберезного через звинувачення у пропонуванні хабара керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Суддю, який намагався дати хабар Холодницькому, відсторонили Фото: vru.gov.ua

Відповідне рішення ухвалено 17 жовтня за клопотанням заступника генпрокурора Юрія Столярчука, - повідомляє Вища Рада Правосуддя.  

У клопотанні вказано, що 21 вересня 2017 року під час прийому у керівника САП Назара Холодницького суддя Підберезний та його колега Наталія Овчаренко, "вчинили спробу дати Холодницькому неправомірну вигоду в розмірі 50 000 доларів США за вирішення ним питання щодо закриття кримінального провадження стосовно Овчаренко" (її в серпні відсторонили до 19 жовтня через справу про хабарництво).

"Після передачі грошових коштів Овчаренко Н.Г. та Підберезного Г.А. було затримано працівниками Генеральної прокуратури", – йдеться у повідомленні.

21 вересня заступник генпрокурора Анжела Стрижевська вручила судді Підберезному повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 369 КК – надання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище.

22 вересня Вища рада правосуддя дала згоду на утримання судді Підберезного під вартою – і 23 вересня Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Після внесення застави 4 жовтня Підберезного звільнили з-під варти.

Нагадаємо, що двох суддів з Дніпропетровщини, які запропонували керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому хабар у 300 тисяч доларів США, затримали у Києві.

Співробітники СБУ затримали обох суддів у Києві в кабінеті керівника САП під час передачі першої частини хабара у розмірі 50 тисяч доларів.

 
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18 10 2017 10:58
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