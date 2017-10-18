Суддю, який намагався дати хабар Холодницькому, відсторонили
Відповідне рішення ухвалено 17 жовтня за клопотанням заступника генпрокурора Юрія Столярчука, - повідомляє Вища Рада Правосуддя.
У клопотанні вказано, що 21 вересня 2017 року під час прийому у керівника САП Назара Холодницького суддя Підберезний та його колега Наталія Овчаренко, "вчинили спробу дати Холодницькому неправомірну вигоду в розмірі 50 000 доларів США за вирішення ним питання щодо закриття кримінального провадження стосовно Овчаренко" (її в серпні відсторонили до 19 жовтня через справу про хабарництво).
"Після передачі грошових коштів Овчаренко Н.Г. та Підберезного Г.А. було затримано працівниками Генеральної прокуратури", – йдеться у повідомленні.
21 вересня заступник генпрокурора Анжела Стрижевська вручила судді Підберезному повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 369 КК – надання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище.
22 вересня Вища рада правосуддя дала згоду на утримання судді Підберезного під вартою – і 23 вересня Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Після внесення застави 4 жовтня Підберезного звільнили з-під варти.
Нагадаємо, що двох суддів з Дніпропетровщини, які запропонували керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому хабар у 300 тисяч доларів США, затримали у Києві.
Співробітники СБУ затримали обох суддів у Києві в кабінеті керівника САП під час передачі першої частини хабара у розмірі 50 тисяч доларів.
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