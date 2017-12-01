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Суддю Ємельянова таки відсторонили від посади

Суддя вже три місяці є підозрюваним у кримінальній справі
Вища рада юстиції відсторонила Артура Ємельянова, підозрюваного в незаконному розподілі справ, з посади судді Вищого господарського суду.
Суддю Ємельянова таки відсторонили від посади Артур Ємельянов. Фото: daily.rbc.ua

Відповідне рішення ухвалено на засіданні ВРЮ в четвер. Рада задовольнила клопотання Генпрокуратури.

Ємельянова відсторонили від посади строком на два місяці, інформують "Українські новини".

Нагадаємо, 18 жовтня Генеральна прокуратура повідомила про підозру колишнього голову Вищого господарського суду Віктора Татькова і колишнього заступника голови суду Артура Ємельянова в незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ.

У минулому році Держфінмоніторинг домігся арешту 13 млн швейцарських франків (майже 300 млн грн) на закордонних рахунках судді Артура Ємельянова.

Татьков та Ємельянов - вихідці з Донецької області. За часів Януковича вони створювали систему "донецького правосуддя" у київських судах.

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12 01 2017 11:46
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