Суддю Ємельянова таки відсторонили від посади Суддя вже три місяці є підозрюваним у кримінальній справі

Вища рада юстиції відсторонила Артура Ємельянова, підозрюваного в незаконному розподілі справ, з посади судді Вищого господарського суду.

Артур Ємельянов. Фото: daily.rbc.ua

Відповідне рішення ухвалено на засіданні ВРЮ в четвер. Рада задовольнила клопотання Генпрокуратури. Ємельянова відсторонили від посади строком на два місяці, інформують "Українські новини". Нагадаємо, 18 жовтня Генеральна прокуратура повідомила про підозру колишнього голову Вищого господарського суду Віктора Татькова і колишнього заступника голови суду Артура Ємельянова в незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу справ. У минулому році Держфінмоніторинг домігся арешту 13 млн швейцарських франків (майже 300 млн грн) на закордонних рахунках судді Артура Ємельянова. Татьков та Ємельянов - вихідці з Донецької області. За часів Януковича вони створювали систему "донецького правосуддя" у київських судах.

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