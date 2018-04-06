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Суддю Ємельянова відсторонили від роботи

Ємельянова відсторонили на підставі рішення Другої Дисциплінарної палати про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення
Вища рада правосуддя тимчасова відсторонила суддю Вищого господарського суду Артура Ємельянова від здійснення правосуддя.
Суддю Ємельянова відсторонили від роботи Артур Ємельянов. Фото: daily.rbc.ua

"Суддя вважається тимчасово відстороненим від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення", - йдеться у повідомленні ВРП.

Також у ВРП додають, що строк дії відсторонення судді від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

Нагадаємо, що суддя Артур Ємельянов фігурує у провадженні ГПУ так само, як і його колишня дружина.

У 2016 році Держфінмоніторинг домігся арешту 13 млн швейцарських франків (майже 300 млн грн) на закордонних рахунках судді Артура Ємельянова.

Татьков та Ємельянов - вихідці з Донецької області. За часів Януковича вони створювали систему "донецького правосуддя" у київських судах.

У жовтні 2017 року "Схеми" повідомляли, що колишня дружина судді Вищого госпсуду Ємельянова Світлана володіє елітною нерухомістю у різних куточках світу: віллою в Анталії, апартаментами в Дубаї, двома готелями у Відні, а також фірмою, яка керує трьома готелями у Франкфурті-на-Майні (Німеччина).

Згодом стало відомо, що Департамент спеціальних розслідувань ГПУ порушив кримінальне провадження щодо неї за статтею "легалізація доходів, здобутих злочинним шляхом". 

Більшість знайденого журналістами іноземного майна Світлана Ємельянова придбала до 2014 року включно, доки перебувала в офіційному шлюбі з суддею. А заробила вона, за офіційними даними за 2001-2014 роки, близько 3 мільйонів гривень.

Попри розлучення, Ємельянови відпочивають разом, суддя також регулярно відвідує Відень, де його екс-дружина мешкає з дітьми.

Артура Ємельянова підозрювали у корупції й тиску на суддів, відсторонювали від суддівства, але він досі працює у Вищому госпсуді України. Більше того, Ємельянов подавався до нового Верховного Суду, але Вища кваліфікаційна комісія не допустила його до конкурсу.

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04 06 2018 18:51
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