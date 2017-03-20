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Суддю з Одеси, якого спіймали на хабарі, відпустили під домашній арешт

На це рішення суду вже готують апеляцію
Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для судді Суворовського районного суду Одеси Костянтина Бобовського.
Суддю з Одеси, якого спіймали на хабарі, відпустили під домашній арешт Фото: з вільних джерел

"Суд відпустив суддю під домашній арешт без браслета. Ми будемо подавати апеляцію на це рішення суду", - повідомив перший заступник генпрокурора Дмитро Сторожук, інформує "Укрінформ".

"Вища рада правосуддя дійшла висновку, що моє подання містить обгрунтовані докази для надання згоди на тримання судді під вартою. Порушень гарантій незалежності судді виявлено не було. Після цього ми звернулися до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, однак суд нам відмовив", - додав посадовець.

Нагадаємо, що Вища рада правосуддя вперше в історії задовольнила клопотання Генпрокуратури про утримання під вартою судді Суворовського районного суду Одеси Костянтина Бобовського.

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20 03 2017 19:37
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