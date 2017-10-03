Судмедекспертам заборонили розголошувати причину смерті Чуркіна

24 лютого Держдепартамент США зажадав, щоб причина смерті Чуркіна не була розкрита

Офіс медичного комісара в Нью-Йорку не повідомить про те, як і чому помер посол Росії в ООН Віталій Чуркін.

Як повідомляє Associated Press, після розтину експерта потрібен був час на вивчення причин смерті.

Однак, за словами прес-секретаря Джулі Болсер, юридичний департамент Нью-Йорка доручив офісу головного судмедексперта не розголошувати інформацію про отримані результати.

24 лютого Держдепартамент США зажадав, щоб причина смерті Чуркіна не була розкрита, оскільки його дипломатичний імунітет діє і після смерті.

Як відомо, медичний експерт займається вивиченням причин і характеру смерті в тих випадках, коли смерть була раптовою або настала внаслідок злочинного насильства, нещасного випадку чи самогубства.

Це також відбувається у тих випадках, коли людина здавалася здоровою чи померла у незвичайний спосіб.

Більшість смертей, розслідуваних офісом, не викликає підозр.

Як відомо, Віталій Чуркін помер 20 лютого у Нью-Йорку за день до свого 65-річчя. Американські ЗМІ ймовірною причиною смерті назвали серцевий напад.

Нагадаємо, 20 лютого ввечері МЗС РФ повідомило, що Чуркін помер у Нью-Йорку . 21 лютого Віталію Чуркіну мало виповнитися 65 років.

Наразі відсутня офіційна інформація щодо причин смерті. Видання New York Post з посиланням на джерела пише, що він міг померти від серцевого нападу.

Згодом повідомили, що медичним експертам, які проводили розтин тіла посла Росії в ООН Віталія Чуркіна, потрібні додаткові дослідження, щоб визначити, як і чому він занедужав у власному кабінеті, а потім помер.