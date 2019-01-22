Судна, які зайнялись у Керченській протоці, задіяні до незаконних поставок газу до Сирії, - МінТОТ

Газові танкери "MAESTRO" та "VENICE", які зайнялися у районі Керченської протоки, задіяні до незаконних поставок газу в Сирію, починаючи з 2016 року.

"За даними Офісу з питань контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), судна Venice та MAESTRO задіяні до незаконних поставок газу в Сирію, починаючи з 2016 року", - повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій (МінТОТ).

За даними міжнародних моніторингових систем, танкер "VENICE" вийшоі із російського порту "Темрюк" 20 січня, але на момент аварії на судні не працювала система AIS (Automatic Identification System).

"Те ж саме спостерігалося і на танкері "MAESTRO" - остання інформація про судно зафіксована AIS 9 січня 2019 року", -заявили у міністерстві.

У відомстві зазначили, що система AIS надає можливість "не тільки вчасно реагувати на аварії суден та надавати допомогу потерпілим, але й відслідковувати порушення руху суден і незаконного перетину кордонів".

"Такі дії іноземних компаній, причетних до морських перевезень, спрямовані на уникнення відповідальності з боку українського законодавства, а також намагання не потрапити до списку компаній-порушників, до яких можуть застосовуватись міжнародно-правові санкції", - наголосили в МінТОТ.

Наразі важко встановити походження газу, який перевозився, однак за наявною інформацією, судна VENICE та MAESTRO залучались до поставок газу, видобутого як з українського шельфу, так і з інших країн.

У міністерстві підкреслили, що вказані судна раніше заходили до закритих портів тимчасово окупованого Криму та є порушниками режиму тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, що 21 січня два судна під прапором Танзанії горять в районі Керченської протоки, на одному з них, за попередніми даними, стався вибух. Загинулищонайменше 11 людей.