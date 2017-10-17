CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Середземному морі човен з мігрантами зіткнувся з допоміжним судном туніського флоту Zarzis біля острова Керкенна.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Судно ВМС Тунісу зіштовхнулося з човном мігрантів: 34 осіб загиблих
Вдалося врятувати 38 осіб
Фото: Marina Militare / Handout via
Про це заявив представник міністерства національної оборони Тунісу Белхассана Услаті, передає Tunis Afrique Presse.
"В результаті зіткнення загинули щонайменше 34 людини", - йдеться в повідомленні.
Інцидент стався минулого тижня, тоді ж вдалося врятувати 38 осіб. Пошуки людей тривають. Міноборони Тунісу почало розслідування події.
Нагадаємо, що німецька неурядова організація SOS Mediterranee врятувала в Середземному морі та доставила в Палермо на Сицилії близько 600 біженців.
Відзначимо, що більше 2 мільйонів чоловік, згідно з інформацією ООН, були змушені покинути свої країни.
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17 10 2017 09:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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