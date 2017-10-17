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Судно ВМС Тунісу зіштовхнулося з човном мігрантів: 34 осіб загиблих

Вдалося врятувати 38 осіб
У Середземному морі човен з мігрантами зіткнувся з допоміжним судном туніського флоту Zarzis біля острова Керкенна.
Судно ВМС Тунісу зіштовхнулося з човном мігрантів: 34 осіб загиблих Фото: Marina Militare / Handout via

Про це заявив представник міністерства національної оборони Тунісу Белхассана Услаті, передає Tunis Afrique Presse.

"В результаті зіткнення загинули щонайменше 34 людини", - йдеться в повідомленні.

Інцидент стався минулого тижня, тоді ж вдалося врятувати 38 осіб. Пошуки людей тривають. Міноборони Тунісу почало розслідування події.

Нагадаємо, що німецька неурядова організація SOS Mediterranee врятувала в Середземному морі та доставила в Палермо на Сицилії близько 600 біженців.

Відзначимо, що більше 2 мільйонів чоловік, згідно з інформацією ООН, були змушені покинути свої країни.

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17 10 2017 09:36
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