Судова реформа в Польщі: Дуда обіцяє ветувати законопроект

Сьогодні у Варшаві біля будівлі Верховного суду зібралися десятки тисяч людей

Президент Польщі Анджей Дуда обіцяє накласти вето на два з трьох законопроектів, що реформують судову систему країни.

"Я вирішив, що відправлю назад в Сейм, тобто накладу вето на законопроект щодо Верховного суду, а також на той, що стосується питання про Національну раду судових органів", - наголосив Дуда, повідомляє видання Reuters.

Зазначимо, що сьогодні у Варшаві біля будівлі Верховного суду зібралися десятки тисяч людей, які виступають проти суперечливої судової реформи.

Нагадаємо, що Сенат Польщі попри протести прийняв підтриманий раніше Сеймом закон про Верховний суд.

Прийняття закону супроводжувалося масовими протестами перед будівлями Сенату та Верховного суду.

Аби закон набув чинності, його ще повинен підписати президент Польщі Анджей Дуда.

Раніше Дуда висунув умову, за якою він готовий підписати суперечливий закон про судоустрій, який зустрів критику як всередині країни, так і за кордоном.

Як відомо, опозиція вважає документ "замахом на демократію" в країні. Його прийняття супроджувалося масовими протестами. Документ зустрів критику і за кордоном.

Згідно з ним, Верховний суд країни підпорядковуватиметься міністерству юстиції. Глава мін’юсту зможе самостійно призначати голів апеляційних та окружних судів, без консультацій з представниками органів правосуддя. Також закон надає депутатам роль у виборі членів Національної судової ради - органу, який призначає суддів.