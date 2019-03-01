Судові витрати у справі про катастрофу рейсу MH17 візьмуть на себе Нідерланди
"Підписання фінансового меморандуму стане завершальним кроком у процесі притягнення до кримінальної відповідальності винних у збиванні літака", - зазначив Ченцов, який уповноважений підписати меморандум з української сторони, інформує "Укрінформ".
Документ планують підписати в Гаазі наприкінці січня від імені п'яти країн, правоохоронні органи яких беруть участь у роботі Спільної групи з розслідування збиття літака рейсу MH17 17 липня 2014 року (JIT): Австралії, Бельгії, Малайзії, Нідерландів і України.
Дипломат нагадав, що в липні 2017 року було узгоджено рішення держав-учасників JIT про здійснення кримінального провадження у справі про катастрофу рейсу МН17 у рамках правової системи Нідерландів.
"Відповідно, основні організаційні та фінансові навантаження лежатимуть на Нідерландах. У той самий час протягом судового розгляду, очевидно, буде виникати необхідність покрити додаткові витрати, пов'язані зі специфікою справи і її міжнародним характером. Це стосується і захисту свідків, і участі в процесі членів сімей загиблих, і здійснення переказів, додаткових експертиз і так далі", - розповів Ченцов.
Незважаючи на те, що кримінальні провадження Україна буде передавати в Нідерланди відповідно до двосторонньої угоди від 7 липня 2017 року, під час судових слухань у Нідерландах триватиме інтенсивне співробітництво між правоохоронними та судовими органами двох країн, що також потребують додаткової логістичної і фінансової підтримки.
Меморандум закріплює досягнуті домовленості про спільне фінансування розслідувань з метою притягти до відповідальності винних у катастрофі малайзійського лайнера.
Цей документ підготовлено для розвитку міжурядового Меморандуму про взаєморозуміння про політичну підтримку кримінального переслідування осіб, винних у збитті МН17, підписаного міністрами закордонних справ п'яти країн на полях 72-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН 20 вересня 2017 року.
Нагадаємо, Міжнародна слідча група офіційно звинуватила російських військовослужбовців у катастрофі літака Malaysia Airlines, збитого у Донецькій області 17 липня 2014 року.
Міжнародна слідча група прийшла до висновку, що комплекс "Бук", з якого збили малайзійський "Боїнг" під Донецьком, належав російській 53-й зенітній ракетній бригаді ППО, що базується у Курську.
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