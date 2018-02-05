Суди поновили на посаді 260 київських поліцейських, які провалили атестацію
"У нас загалом у поліції Києва звільнили приблизно 11% за результатами атестації, це приблизно 800 осіб. Уже в цей час є рішення суду про поновлення 260 осіб. Ще деякі рішення ми оскаржимо. Приблизно в цей час 260 осіб, але не всі ще взялися за обов'язки", - сказав Крищенко в інтерв'ю УНН.
Голова столичної поліції пояснив, що хоча частково були набрані нові співробітники, через неукомплектацію відділень поновлені через суд співробітники не мають проблем із працевлаштуванням.
"Скажімо, посада оперуповноваженого - це не одна посада і не 10, а їх сотні, тому ми зможемо за рішенням суду поновити людини на тій посаді, на якій вона була. Поліцейський не програє ні в посадовому окладі, ні у вислузі років", - додав Крищенко.
Нагадаємо, що на початок 2018 року в Національній поліції України утворився некомплект штатного особового складу - 15,9 тис. осіб, або 13,6%. З них у Києві вакантні 1,6 тис. місць - 18,5% від міського штатного складу поліції.
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