Суди поновили на посаді 260 київських поліцейських, які провалили атестацію

Керівник Головного управління Національної поліції України в Києві Андрій Крищенко заявив, що за рішеннями судів у столиці поновлено на посаді 260 колишніх поліцейських, які не пройшли атестацію.

"У нас загалом у поліції Києва звільнили приблизно 11% за результатами атестації, це приблизно 800 осіб. Уже в цей час є рішення суду про поновлення 260 осіб. Ще деякі рішення ми оскаржимо. Приблизно в цей час 260 осіб, але не всі ще взялися за обов'язки", - сказав Крищенко в інтерв'ю УНН.

Голова столичної поліції пояснив, що хоча частково були набрані нові співробітники, через неукомплектацію відділень поновлені через суд співробітники не мають проблем із працевлаштуванням.

"Скажімо, посада оперуповноваженого - це не одна посада і не 10, а їх сотні, тому ми зможемо за рішенням суду поновити людини на тій посаді, на якій вона була. Поліцейський не програє ні в посадовому окладі, ні у вислузі років", - додав Крищенко.

Нагадаємо, що на початок 2018 року в Національній поліції України утворився некомплект штатного особового складу - 15,9 тис. осіб, або 13,6%. З них у Києві вакантні 1,6 тис. місць - 18,5% від міського штатного складу поліції.