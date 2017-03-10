Суди відбирають у оточення Авакова корисні копалини, отримані по схемі без аукціонів

Мова йде про екс-бізнес-партнера Олександра Павлюченка, якого в ЗМІ називають кримінальним "авторитетом" на призвісько Саша "Браслєт". Павлюченко є помічником нардепа з "Народного фронту" Ігоря Котвицького, який у свою чергу є давнім бізнес-партнером міністра МВС Арсена Авакова

Верховний суд відмінив судові рішення, які зобов’язали Державну службу геології та надр видати ТОВ "Атомні енергетичні системи України" спецдозволи на користування спеціальні дозволи на геологічну розвідку та видобуток урану в Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Таку постанову ВСУ прийняв 12 вересня, інформують "Наші гроші".

З матеріалів судової справи відомо, що в лютому 2016 року "АЕСУ" подала до Держгеонадр п’ять заяв про видачу їй спецдозволів на користування надрами на п’яти родовищах уранових руд. Мова йде про Михайлівську площу, Сафонівську ділянку та Садову площу в Миколаївській області, а також про Новогурівську ділянку та Сурську площу в Дніпропетровській області. Фірма просила надати їй в користуванні ці надра на 5 років. У зверненні до Держгенонадр "АЕСУ" запропонувало видати їм спецдозволи без проведення аукціонів, так як перед цим фірма орендувала якісь цілісні майнові комплекси в контурах бажаних родовищ.

Але Держгеонадр повернуло фірмі документи, пославшись на нові правила, встановлені урядом в квітні. Ці зміни не передбачали видачі дозволів без проведення аукціонів навіть за наявності у фірми цілісного майнового комплексу.

Після цього "АЕСУ" подала позов до суду до чиновників розглянути її заявку і видати спецдозволи. В позові фірма стверджувала, що подала заявки раніше, ніж вступили в дію урядові зміни.

В кінці травня 2016 року Окружний адміністративний суд визнав правоту "АЕСУ", правильність його рішення підтвердили апеляційний суд та ВАСУ. 28 лютого 2017 року Держгеонадр видало фірмі спецдозволи на бажані родовища.

Тепер колегія суддів Судової палати в адміністративних справах ВСУ під головування Олега Кривенди вирішила, що суд першої інстанції підмінив собою державний орган, задовольнивши позов "АЕСУ" про видачу спецдозвілу. Бо Держгеонадр не відмовило фірмі в задоволенні заявки, а лише повернуло документи. Крім того, на думку ВСУ, суди не встановили, що робило Держгеондр з заявками "АЕСУ" протягом двох місяців, поки їх не повернули заявнику.

Тому Верховний суд вирішив скасувати рішення судів, які задовольнили позов "АЕСУ" та підтвердили його законність. Справа направлена на повторний розгляд.

Власником "АЕСУ" зараз вказане ТОВ "Ю-Тек Енерджи", прописане в штаті Делавер, що є внутрішнім офшором США. Керівником є Олександр Настенко, що був серед перших засновників фірми. Він та його бізнес-партнери також причетні до створення низки підприємств, які в 2016 році рік отримали в користування цінні родовища. Настенко є співзасновником ТОВ "Ангро-інвест", яка через суд намагалася без аукціону отримати газові родовища в Полтавській області і навіть виграла першу інстанцію, але в серпні Вищий господарський суд відмовив фірмі. Третьою стороною в цій справі виступало ТОВ "Аркона-Газ Енергія", яка раніше отримала погодження Полтавської облради на видобуток газу в області. Зараз власником фірми вказана белізька "Ешбері юніверсал лтд".

За даними "Youcontrol", донедавна бізнес-партнером Настенка в "Ангро-інвест" та директором фірми був Роман Дружбін. Це колишній бізнес-партнер по ТОВ "Центральна нафтогазотранспортна компанія" Олександра Павлюченка, якого в ЗМІ називають кримінальним "авторитетом" на призвісько Саша "Браслєт". Сьогодні Павлюченко є помічником нардепа з "Народного фронту" Ігоря Котвицького, який у свою чергу є давнім бізнес-партнером міністра МВС Арсена Авакова.