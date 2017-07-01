НОВИНИУ 2016 році суди за позовами Генеральної прокуратури України повернули громадянам та державі 9 млрд гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Суди за позовами ГПУ повернули державі 9 млрд гривень, - Луценко
За позовами ГПУ на користь громадян та держави в 2016 році присуждено 15,5 млрд гривень
Юрій Луценко. Фото: novaya.com.ua
Про це заявив генпрокурор України Юрій Луценко, інформує "112 Україна".
"За позовами ГПУ на користь громадян та держави в 2016 році присуждено 15,5 млрд грн. Реально повернуто за рік 9 млрд грн. Скасовано майже тисячу незаконних судових рішень, чим попереджено втрати держави на 2,3 млрд грн", - заявив Луценко.
Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро України повідомило, що йому вдалося повернути державі понад 100 млн гривень протягом 2016 року.
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