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Суди за позовами ГПУ повернули державі 9 млрд гривень, - Луценко

За позовами ГПУ на користь громадян та держави в 2016 році присуждено 15,5 млрд гривень
У 2016 році суди за позовами Генеральної прокуратури України повернули громадянам та державі 9 млрд гривень.
Суди за позовами ГПУ повернули державі 9 млрд гривень, - Луценко Юрій Луценко. Фото: novaya.com.ua

Про це заявив генпрокурор України Юрій Луценко, інформує "112 Україна".

"За позовами ГПУ на користь громадян та держави в 2016 році присуждено 15,5 млрд грн. Реально повернуто за рік 9 млрд грн. Скасовано майже тисячу незаконних судових рішень, чим попереджено втрати держави на 2,3 млрд грн", - заявив Луценко.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро України повідомило, що йому вдалося повернути державі понад 100 млн гривень протягом 2016 року.

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07 01 2017 13:18
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