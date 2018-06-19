Сукупні статки мільйонерів світу перевищили 70 трильйонів доларів
Загалом, у 2017 році в світі стало на 1,6 мільйонів більше мільйонерів. При цьому, 75% нових мільйонерів були родом з Північної Америки та Далекого Сходу, - йдеться у щорічному звіті World Wealth Report, який складається компанією Capgemini SA.
В той же час, найбільший приріст мільйонерів зафіксували у Південній Америці. Там їх стало більше на 5,4%, а їхні загальні статки впали на 2,9%.
Там також повідомляється, що світові мільйонери переважно тримають свої статки в акціях — майже 31%. В готівці тримали свої кошти 27% найбагатших людей.
Експерти прогнозують, що до 2025 року статки мільйонерів світу можуть перевищити 100 трильйонів доларів.
Раніше повідомлялось, що до 2030 року 1% найбагатших людей світу володітиме двома третинами світових статків.
Зазначимо, сім українських бізнесменів увійшли до щорічного рейтингу мільярдерів за версією американського журналу Forbes, оприлюдненого у вівторок.
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