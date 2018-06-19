Сукупні статки мільйонерів світу перевищили 70 трильйонів доларів

Світові мільйонери переважно тримають свої статки в акціях — майже 31%

У 2017 році сукупні статки мільйонерів світу зросли на 10,6% та вперше в історії перевершили 70 трильйонів доларів.

Загалом, у 2017 році в світі стало на 1,6 мільйонів більше мільйонерів. При цьому, 75% нових мільйонерів були родом з Північної Америки та Далекого Сходу, - йдеться у щорічному звіті World Wealth Report, який складається компанією Capgemini SA.

В той же час, найбільший приріст мільйонерів зафіксували у Південній Америці. Там їх стало більше на 5,4%, а їхні загальні статки впали на 2,9%.

Там також повідомляється, що світові мільйонери переважно тримають свої статки в акціях — майже 31%. В готівці тримали свої кошти 27% найбагатших людей.

Експерти прогнозують, що до 2025 року статки мільйонерів світу можуть перевищити 100 трильйонів доларів.

Раніше повідомлялось, що до 2030 року 1% найбагатших людей світу володітиме двома третинами світових статків.

Зазначимо, сім українських бізнесменів увійшли до щорічного рейтингу мільярдерів за версією американського журналу Forbes, оприлюдненого у вівторок.