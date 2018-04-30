Сумська облрада просить владу прибрати "антинаукову сексуальну орієнтацію" з законів

Сумська обласна рада просить Президента, Кабмін та Верховну Ради захистити "традиційні сімейні цінності" в Україні та вилучити з Трудового кодексу та інших документів чи проектів законів будь-яке згадування про "сексуальну орієнтацію" та "ґендерну ідентичність".

"За" таке звернення 27 квітня на сесії проголосували 46 з 58 депутатів облради, інформує Центр інформації про права людини.

Чиновники кажуть, що незадоволені анонсованими у Національній стратегії у сфері прав людини змінами до статті 51 Конституції України, яка наразі визначає шлюб як угоду між жінкою і чоловіком.

"У запропонованих змінах пропонується записати: "Право на шлюб, створення сім’ї гарантується законом. Кожен з подружжя має рівні права і обов’язки у шлюбі і сім’ї". Робоча група пропонує вилучити слова "чоловік" та "жінка". У такий спосіб здійснюється спроба закласти конституційну основу для легалізації одностатевих цивільних партнерств і так званих "шлюбів", – йдеться у зверненні.

Окрім норми про цивільні партнерства, депутати закликали вилучити з Трудового кодексу та інших документів чи проектів законів будь-яке згадування про "сексуальну орієнтацію" та "ґендерну ідентичність". Ці поняття у Сумській облраді вважають "антинауковими та ідеологічно заангажованими".

Наостанок місцеві обранці просять ухвалити в Україні закон "Про заборону пропаганди гомосексуалізму", до якої вони віднесли прайди та фестивалі квір-культури.

Нагадаємо, що в середу, 4 квітня, в Івано-Франківську відбулась акція "Ми за сімейні цінності".