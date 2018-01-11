Сумські депутати просять РНБО захистити українців від ЛГБТ

У Сумах депутати звернулись до президента, Кабінету міністрів, парламентарів та Ради національної безпеки і оборони України з проханням захистити інститут сім’ї, не допустити легалізації цивільних партнерств і руйнування моральності українців.

Депутатів у місті особливо непокоять плани змінити статтю 51 Конституції та вилучити звідти слова "чоловік" і "жінка", а також затверджений у листопаді 2015 року "План реалізації національної стратегії у сфері прав людини до 2020 року". Пункти про заборону дискримінації на ґрунті сексуальної орієнтації та ґендерної ідентичності, а також зміни в процедурі корекції статі депутати називають загрозою національній безпеці, повідомляє Humanrights.

"Положення плану дій можуть загрожувати національній безпеці, адже спотворять моральні цінності молодого покоління, нівелюватимуть інститут сім’ї, зменшать кількість нових подружжів, руйнуватимуть засади українського суспільства, підриватимуть народжуваність та провокуватимуть загострення демографічної кризи", — вважають вони.

Також у своєму зверненні депутати згадали введення до Кодексу законів про працю термінів "ґендерна ідентичність" та "сексуальна орієнтація", що, як вони вважають, дискримінує релігійних людей, а також "наполегливі спроби ратифікації Стамбульської конвенції" — документа, який спрямований на запобігання домашньому насильству та насильству проти жінок і дівчат. Виправдати нератифікацію конвенції сумські депутати намагаються тим, що навели список країн, які досі не зробили цього, а також аргументом, що "США часто підписували, але не визнавали міжнародні угоди".

Це не перше звернення депутатів у Сумах, яке спрямоване проти ЛГБТ. У квітні вони просили Кабмін та Верховну Раду захистити "традиційні сімейні цінності" в Україні та вилучити з Трудового кодексу та інших документів чи проектів законів будь-яке згадування про "сексуальну орієнтацію" та "ґендерну ідентичність". Активісти неодноразово підкреслювали, що подібні ініціативи депутатів порушують права людини.