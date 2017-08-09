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Сумський "реабілітаційний центр" викрили у тортурах нарко- й алкозалежних, - ГПУ

Вартість перебування в закладі коштувала від 5 до 10 тис грн щомісяця
Прокуратура міста Суми виявила два "реабілітаційні центри", в яких до нарко- та алкозалежних застосовували тортури.
Сумський "реабілітаційний центр" викрили у тортурах нарко- й алкозалежних, - ГПУ Фото: rv.npu.gov.ua

Про це повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України.

"Встановлено, що групою осіб створено так звані "реабілітаційні центри" для лікування та реабілітації відповідної категорії громадян, у яких окремі особи утримувалися проти власної волі. За перебування в такому закладі організатори отримували від "пацієнтів" або їхніх родичів від 5 до 10 тис грн щомісяця", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні в рамках кримінального провадження прокуратурою спільно з поліцією проведено 13 санкціонованих обшуків за місцем проживання кураторів і персоналу у двох "реабілітаційних центрах", які розміщені в приватних будинках на околиці м. Суми. В одному "центрі" нібито проходили курс реабілітації від наркотичної та алкогольної залежності 17 людей, в іншому – 14. Під час обшуків виявлено та вилучено грошові кошти, документи, препарати, заборонені у вільному обігу, та інше.

"У даний час з'ясовуються всі обставини, за яких потерпілі потрапили у "центри", умови їх нібито реабілітації, а також застосування до них фізичного або психологічного насильства. Вирішується питання про затримання куратора і трьох співробітників реабілітаційного центру" в порядку ст. 208 КПК України", - уточнили в прокуратурі.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено за ч. 2 ст. 127 (катування) і ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) КК України.

Варто відзначити, санкція найтяжчої статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

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08 09 2017 21:18
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