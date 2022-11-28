RSS
НОВИНИ

Сунак опублікував фотофільм на підтримку України

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак опублікував у твітері відеоролик "Ми віримо у свободу", присвячений підтримці України у боротьбі з російською агресією.
Сунак опублікував фотофільм на підтримку України ріші сунак київ

Про це повідомляє Ріші Сунак у твітері.

У фотофільмі використано кадри візиту британського прем'єра до України. Ролик чорно-білий – очевидно, для наголошення на жорсткій ситуації в Україні.

"Я вірю у свободу. Я вважаю, що ми маємо відстоювати основні права, які так важливі для всіх нас. За наш суверенітет, за наше самовизначення та за основи стабільного світового порядку, за відновлення якого всі ми боремося", – йдеться у відео.

Зазначається, що українському народу загрожують бомбардування та відключення електроенергії.

"Але ми знаємо, що наші друзі завжди будуть поруч, щоб допомогти нам пройти через ці випробування. Британія – один із наших найстійкіших союзників. Вони дають зброю для нашої боротьби, обладнання, щоб ми могли зігрітися та дружбу, щоб відновити наш дух. Разом ми ніколи не відступимо, разом ми будемо сильними", – наголошується у фотофільмі.

Нагадаємо, що 19 листопада прем'єр Великої Британії у Києві зустрівся з президентом України.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 11 2022 12:03
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Спроба України повернути Крим буде кривавою і важкою. Розраховувати на Захід не варто – вважає The Economist

Спроба України повернути Крим буде кривавою і важкою. Розраховувати на Захід не варто – вважає The Economist

Пауза у війні перед черговим наступом українців. Українці зможуть знищити російську військову міць – Філліпс О

Пауза у війні перед черговим наступом українців. Українці зможуть знищити російську військову міць – Філліпс О'Брайен

На ЗСУ чекають важкі бої з прориву лінії зіткнення та форсування Дніпра. Але успіх обов’язково буде за підтримки НАТО та США – генерал Гертлінг

На ЗСУ чекають важкі бої з прориву лінії зіткнення та форсування Дніпра. Але успіх обов’язково буде за підтримки НАТО та США – генерал Гертлінг

США мають допомагати, але не воювати за інші країни. Майбутнє американського ведення війни розгортається в Україні – Філліпс О’Брайен

США мають допомагати, але не воювати за інші країни. Майбутнє американського ведення війни розгортається в Україні – Філліпс О’Брайен

Витрати Європи на енергоносії бліднуть на тлі реалій України. Але росія використовує енергетику як зброю – The Economist

Витрати Європи на енергоносії бліднуть на тлі реалій України. Але росія використовує енергетику як зброю – The Economist

Україна в темряві. До цього призвели помилка НАТО та недостатня підтримка Заходу – Том Купер

Україна в темряві. До цього призвели помилка НАТО та недостатня підтримка Заходу – Том Купер

Німецька корупція вбиває українців. Потоки російського газу і грошей обплутали як павутиння німецьку державу – Washington Post

Німецька корупція вбиває українців. Потоки російського газу і грошей обплутали як павутиння німецьку державу – Washington Post

Україна переможе та поверне всі свої території. Не можна дозволити перевести війну у заморожений конфлікт – Марк Гертлінг

Україна переможе та поверне всі свої території. Не можна дозволити перевести війну у заморожений конфлікт – Марк Гертлінг

росія програла війну давно. Залишається змусити путіна визнати поразку – Лоуренс Фрідман

росія програла війну давно. Залишається змусити путіна визнати поразку – Лоуренс Фрідман

путін готує дітей померти за Батьківщину. росія прискорює процес створення юнармії –мілітаризованої молодіжної армії - The Guardian

путін готує дітей померти за Батьківщину. росія прискорює процес створення юнармії –мілітаризованої молодіжної армії - The Guardian

Обшуки в московському патріархаті. Чи зможе Україна знищити цей історичний центр впливу держави-терориста

Обшуки в московському патріархаті. Чи зможе Україна знищити цей історичний центр впливу держави-терориста

Війна росії проти України не повинна закінчитися переговорами. Покиньте "дурнуватий реалізм". Дайте Україні всю зброю, крім ядерної – Еліот А. Коен

Війна росії проти України не повинна закінчитися переговорами. Покиньте "дурнуватий реалізм". Дайте Україні всю зброю, крім ядерної – Еліот А. Коен

Війна в Україні триватиме незалежно від долі твітера. У соцмережах обговорюють його можливу передчасну смерть – генерал Мік Раян

Війна в Україні триватиме незалежно від долі твітера. У соцмережах обговорюють його можливу передчасну смерть – генерал Мік Раян

Аргумент проти збільшення допомоги Україні шалено недалекоглядний. Так вважають посли, генерали та експерти провідних аналітичних інституцій США – The Hill

Аргумент проти збільшення допомоги Україні шалено недалекоглядний. Так вважають посли, генерали та експерти провідних аналітичних інституцій США – The Hill

Безробіття зростатиме ще понад рік. Проте є кілька урядових програм, що можуть допомогти

Безробіття зростатиме ще понад рік. Проте є кілька урядових програм, що можуть допомогти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.