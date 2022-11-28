Сунак опублікував фотофільм на підтримку України
Про це повідомляє Ріші Сунак у твітері.
У фотофільмі використано кадри візиту британського прем'єра до України. Ролик чорно-білий – очевидно, для наголошення на жорсткій ситуації в Україні.
"Я вірю у свободу. Я вважаю, що ми маємо відстоювати основні права, які так важливі для всіх нас. За наш суверенітет, за наше самовизначення та за основи стабільного світового порядку, за відновлення якого всі ми боремося", – йдеться у відео.
Зазначається, що українському народу загрожують бомбардування та відключення електроенергії.
"Але ми знаємо, що наші друзі завжди будуть поруч, щоб допомогти нам пройти через ці випробування. Британія – один із наших найстійкіших союзників. Вони дають зброю для нашої боротьби, обладнання, щоб ми могли зігрітися та дружбу, щоб відновити наш дух. Разом ми ніколи не відступимо, разом ми будемо сильними", – наголошується у фотофільмі.
Нагадаємо, що 19 листопада прем'єр Великої Британії у Києві зустрівся з президентом України.
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