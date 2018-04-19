ПОЛІТИКА НОВИНИПід час прямого ефіру політичного шоу на телеканалі NewsOne між позафракційним народним депутатом Сергієм Мельничуком та його колегою з Радикально партії Дмитром Ліньком спалахнув конфлікт.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Суперечка між нардепами Мельничуком та Ліньком закінчилася зламаним носом, - ВІДЕО
Бійка сталася через стару історію про виключення Мельничука з РПЛ
Фото: скріншот
Суперечка між нардепами почалася, коли "радикал" пригадав своєму опонентові його виключення з партії Олега Ляшка.
Після цього Мельничук спробував напасти на Лінько, проте йому в цьому завадили.
Втім, після ефіру нардеп все ж напав на свого колишнього однопартійця, розбивши йому обличчя.
За словами самого Лінька, Мельничук зламав йому ніс.
Нагадаємо, що вранці 9 березня депутат Київради Святослав Кутняк повідомив, що невідомі тітушки ледь не до втрати свідомості побили представника "Свободи" Юрія Левченка. Крім того, за його словами, нардепу кілька разів бризнули в очі з газового балончика. Як переконує політик, у результаті таких дій він відвіз його до лікарні.
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19 04 2018 12:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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