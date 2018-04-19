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Суперечка між нардепами Мельничуком та Ліньком закінчилася зламаним носом, - ВІДЕО

Бійка сталася через стару історію про виключення Мельничука з РПЛ
Під час прямого ефіру політичного шоу на телеканалі NewsOne між позафракційним народним депутатом Сергієм Мельничуком та його колегою з Радикально партії Дмитром Ліньком спалахнув конфлікт.
Суперечка між нардепами Мельничуком та Ліньком закінчилася зламаним носом, - ВІДЕО Фото: скріншот

Суперечка між нардепами почалася, коли "радикал" пригадав своєму опонентові його виключення з партії Олега Ляшка.

Після цього Мельничук спробував напасти на Лінько, проте йому в цьому завадили.

Втім, після ефіру нардеп все ж напав на свого колишнього однопартійця, розбивши йому обличчя.

За словами самого Лінька, Мельничук зламав йому ніс.

Нагадаємо, що вранці 9 березня депутат Київради Святослав Кутняк повідомив, що невідомі тітушки ледь не до втрати свідомості побили представника "Свободи" Юрія Левченка. Крім того, за його словами, нардепу кілька разів бризнули в очі з газового балончика. Як переконує політик, у результаті таких дій він відвіз його до лікарні.

 
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19 04 2018 12:38
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