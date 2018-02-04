В ЄС заявили, що суперечки між САП і НАБУ "не справляють хороше враження"

Петер Ваґнер про суперечки між САП і НАБУ: "це не справляє хороше враження"

Керівник Групи підтримки України в Єврокомісії Петер Ваґнер заявляє, що Брюсселю відомо про суперечки між антикорупційними органами в Україні, і "це не справляє хороше враження".

"Ми знаємо про події в Києві. Ми слідкуємо за повідомленнями… Безумовно, це не справляє хороше враження, коли ті, хто мав би боротися з корупцією, більше борються між собою. Або ні? Може, часом це тільки шум в пресі, про який ми не можемо судити, або про який дізнаємося тільки через кілька днів", – заявив Вагнер у коментарі програмі "Завтра", повідомляє "Радіо Свобода".

Як відомо, Холодницький прийде на допит у Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури на 10:00 ранку 3 квітня.

Генпрокурор Юрій Луценко попросив Квалифікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів розглянути питання зняття з посади керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.