В ЄС заявили, що суперечки між САП і НАБУ "не справляють хороше враження"
"Ми знаємо про події в Києві. Ми слідкуємо за повідомленнями… Безумовно, це не справляє хороше враження, коли ті, хто мав би боротися з корупцією, більше борються між собою. Або ні? Може, часом це тільки шум в пресі, про який ми не можемо судити, або про який дізнаємося тільки через кілька днів", – заявив Вагнер у коментарі програмі "Завтра", повідомляє "Радіо Свобода".
Як відомо, Холодницький прийде на допит у Департамент з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури на 10:00 ранку 3 квітня.
Генпрокурор Юрій Луценко попросив Квалифікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів розглянути питання зняття з посади керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.
Нагадаємо, що у кабінеті Спеціалізованого антикорупційного прокурора Холодницького знайшли обладнання для прослуховування.
За інформацією "Української правди", НАБУ і Генпрокуратура кілька тижнів прослуховували кабінет антикорупційного прокурора.
Сам Холодницький підтвердив, що в його кабінеті знайшли пристрій, схожий на такий, що застосовується для прослуховування. Також Луценко підтвердив слідчі дії, що стосуються Назара Холодницького.
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