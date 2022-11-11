CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЖиття у тому вигляді, в якому ми його знаємо і до якогоо звикли, зникне до 2050 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Суперкомп’ютер видав прогноз загибелі людства
Фото: tsn.ua
Суперкомп'ютер, створений для прогнозування закономірності розвитку людської цивілізації, вирахував, коли загине людська цивілізація.
Про це пише Daily Star.
Машина під назвою "Світ один" вважає, що життя в тому вигляді, в якому ми його знаємо і до якого звикли, зникне до 2050 року.
Цей суперкомп'ютер був створений ще 1973 року провідними університетськими професорами на замовлення "Римського клубу". Він ураховує безліч чинників, наприклад, рівень народжуваності та рівень забруднення довкілля. А потім робить прогноз, яким стане життя в цих умовах.
Раніше пристрій прогнозував, що 2020 року стан планети буде "вкрай критичним". Згідно з висновками суперкомп'ютера, забруднення планети має сягнути такого рівня, що від нього почнуть гинути люди, а якість життя впаде до критичного рівня.
Проблема забруднення стає настільки серйозною, що це призведе до різкої смертності людей і скорочення населення Землі. А з 2040 по 2050 рік цивілізоване життя на планеті перестане існувати.
"На даному етапі, приблизно з 2040 по 2050 рік, цивілізоване життя, яке ми його знаємо на цій планеті, перестане існувати", – йдеться в повідомленні.
При цьому суперкомп'ютер попередив, що перехід на більш екологічно чисті автомобілі та зниження народжуваності вже не зможуть змінити обставини, щоб забезпечити виживання світу.
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11 11 2022 12:20 МЕДІА
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