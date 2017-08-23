Супермаркет електроніки "Алло" подав до суду через небажання українізувати свій сайт

Після того, як Франківський районний суд міста Львова 4 серпня задовольнив позов активіста Святослава Літинського до мережі "Алло" про те, щоб йому надали інформацію про усі товари на сайті компанії українською мовою, в "Алло" вирішили подати апеляцію.

Як розповів Святослав Літинський, у компанії було 10 днів після прийняття рішення судом, щоб подати апеляцію. І вони ним скористалися. Тепер же рішення апеляційного суду слід очікувати приблизно через три місяці, пише ZAXID.NET.

"В той час, коли інші торговельні компанії, телеканали і радіостанції стають на крок ближче до україномовного споживача, ТОВ "Алло" вирішило із таким споживачем боротися", – зазначив Святослав Літинський.

Варто зауважити, що якщо рішення Апеляційного суду буде на користь Святослава Літинського, то компанія "Алло" буде зобов’язана «надати позивачу всю необхідну інформацію про товари які ним реалізовуються, в тому числі і на інформаційному порталі allo.ua, українською мовою», попри те, у компанії буде нагода ще подати касацію.

До слова, активіст розповів, що загалом є близько 20-25 магазинів, проти яких вони будуть подавати позови стосовно ненадання українською мовою інформації про товари, які ними реалізовуються.

Нагадаємо, що Святослав Літинський виграв суд у міністра внутрішніх справ Арсена Авакова щодо його виступу російською мовою.

Згодом, Львівський окружний адміністративний суд зобов'язав НАБУ перекладати державною мовою документи і статті офіційного та неофіційного характеру.