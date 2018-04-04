Супрун: декларації з лікарями вже підписали 170 тис українців
"У перший день більше ніж 12 тисяч людей записалися до своїх лікарів, а на другий день – 27 тисяч, і до 11-ї ранку сьогодні в нас уже є 7 тисяч людей. Це додатково до тих, які вже були в пілотній програмі. 170 тисяч українців уже підписали декларацію зі своїм лікарем", – заявила Супрун, пише "Радіо Свобода".
Як відомо, 2 квітня в Україні стартувала кампанія з вибору лікаря, який надає первинну допомогу. Лікаря можна обрати у будь-якому медзакладі, незалежно від місця прописки чи проживання, проте цей медзаклад має бути підключеним до системи "Електронне здоров’я".
У перший день національної компанії "Лікар для кожної сім'ї" близько 12,5 тисяч українців підписали декларацію з сімейним лікарем.
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