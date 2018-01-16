Супрун каже, що спалах кору прийшов в Україну з Румунії

Впродовж останнього часу у відповідь на спалах кору було вакциновано вдвічі більше дітей, ніж торік

Спалах кору в Україну прийшов з Румунії і був неминучим через низьке охоплення щепленням.

Про це сказала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на брифінгу стосовно ситуації із захворюваністю на кір, повідомляє "Укрінформ".

"Кір в Україні є, і ми маємо діяти. Кір прийшов до нас з Румунії, де також є проблема з рівнем вакцинації", - сказала Супрун.

За її словами, впродовж останнього часу у відповідь на спалах кору було вакциновано вдвічі більше дітей, ніж торік.

"Я хочу подякувати тим батькам, які виявили здоровий глузд і правильну реакцію на спалах кору. Рівень вакцинації подвоївся. 487 тисяч сімей вакцинували своїх дітей", - сказала Супрун.

Зазначимо, за 2017 рік в Україні було зафіксовано 4782 випадки захворювання на кір. Ліків від кору не існує, єдиний надійний метод профілактики захворювання - вакцинація.