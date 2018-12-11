Супрун має намір створити в Україні службу психологічної допомоги

Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила про плани створити в Україні службу психологічної підтримки "Лінія життя".

Очільниця МОЗ розповіла, що провела зустріч в Австралії з гендиректором місцевої служби психологічної допомоги Lifeline Australia ("Лінія життя Австралія") Колманом О'Дрісколлом. Зокрема вони обговорили створення такої служби в Україні.

"Плануємо створення "Лінії життя" і в Україні. Це буде загальнонаціональна служба підтримки, куди кожен українець в момент особистої кризи зможе звернутися за допомогою. Важливо, щоби це була єдина всеукраїнська лінія, яка об’єднає зусилля багатьох фахівців, організацій, використовуючи досвід того, що вже напрацьовано в Україні та світі", — розповіла Супрун.

Під час зустрічі з гендиректором Lifeline Australia вони підписали меморандум про співпрацю між Україною та Австралією і домовилися розпочати переклад протоколів надання психологічної допомоги, які використовують фахівці австралійської служби, додала вона.

"За підтримки посольства Австралії в Україні розпочнемо відбір кандидатів — майбутніх тренерів працівників лінії", — резюмувала Супрун.

Також, у державному бюджеті на 2019 рік на розвиток екстреної медичної допомоги та медицини катастроф передбачено майже мільярд гривень. За словами Супрун, український уряд ставить охорону здоров'я у пріоритет.