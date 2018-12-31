Супрун назвала п'ять пріоритетів МОЗ на 2019 рік

Супрун назвала плани Міністерства "дуже амбітними", зазначивши, що досягнення цього року "дають впевненість у тому, що все вийде"

В. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун визначила п'ять пріоритетних напрямів розвитку системи охорони здоров'я на 2019 рік.

"Продовження трансформації первинної медичної допомоги. Головним завданням на цей рік було дати можливість українцям обрати свого сімейного лікаря, а лікарям - механізм справедливої оплати праці. І вже 23 мільйони громадян обрали своїх лікарів. Ціль на наступний рік - зробити так, щоби ви хотіли до свого лікаря йти", - назвала перший пріоритет в. о. міністра у Facebook.

Другим пріоритетом вона зазначила продовження роботи програми "Доступні ліки". На сьогодні вже виписано майже 30 мільйонів рецептів, за якими люди безкоштовно або з невеликою доплатою отримали ліки проти найпоширеніших хронічних хвороб, підкреслила Супрун.

Зараз в програму "Доступні ліки" включений 261 препарат, вартість 59-ти з них відшкодовується повністю.

"З 1 липня 2019 року розпочне діяти програма "Безкоштовна діагностика". Вона гарантує, за направленням сімейного лікаря, оплату пакету аналізів, обстежень та лікувальних процедур від найбільш поширених в Україні хвороб. Це понад 50 діагностичних та лікувальних процедур, за які пацієнтам не треба буде платити в медзакладах. Безоплатно - означає включно з усіма необхідними супутніми матеріалами", - продовжила Супрун.

Четвертим пріоритетом в. о. міністра назвала пілотний проект змін екстреної медицини в кількох областях.

"Це нові автомобілі, нове обладнання, підвищення кваліфікації та зарплат лікарів. Далі проект пошириться по всій країні. Також ті регіони, які не мають оперативно-диспетчерських служб або вони вже дуже застарілі, вже з наступного року отримають фінансування, щоб виправити це", - йдеться у зверненні.

"Продовжуємо розширювати мережу сучасних кардіоцентрів. На наступний рік плануємо придбати ще 13 ангіографів для різних регіонів, де громадяни безоплатно зможуть отримати надскладні втручання, зокрема — встановлення стенту. У випадках інфаркту стенти безоплатні для пацієнтів", - написала Супрун.

Також, Національна служба здоров'я встановила на 2019 рік базові тарифи на оплату послуг первинної медичної допомоги. Відповідну постанову було ухвалено на сьогоднішньому засіданні уряду.