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Супрун назвала п'ять пріоритетів МОЗ на 2019 рік

Супрун назвала плани Міністерства "дуже амбітними", зазначивши, що досягнення цього року "дають впевненість у тому, що все вийде"
В. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун визначила п'ять пріоритетних напрямів розвитку системи охорони здоров'я на 2019 рік.
Супрун назвала п Фото: styler.rbc.ua

"Продовження трансформації первинної медичної допомоги. Головним завданням на цей рік було дати можливість українцям обрати свого сімейного лікаря, а лікарям - механізм справедливої оплати праці. І вже 23 мільйони громадян обрали своїх лікарів. Ціль на наступний рік - зробити так, щоби ви хотіли до свого лікаря йти", - назвала перший пріоритет в. о. міністра у Facebook.

Другим пріоритетом вона зазначила продовження роботи програми "Доступні ліки". На сьогодні вже виписано майже 30 мільйонів рецептів, за якими люди безкоштовно або з невеликою доплатою отримали ліки проти найпоширеніших хронічних хвороб, підкреслила Супрун.

Зараз в програму "Доступні ліки" включений 261 препарат, вартість 59-ти з них відшкодовується повністю.

"З 1 липня 2019 року розпочне діяти програма "Безкоштовна діагностика". Вона гарантує, за направленням сімейного лікаря, оплату пакету аналізів, обстежень та лікувальних процедур від найбільш поширених в Україні хвороб. Це понад 50 діагностичних та лікувальних процедур, за які пацієнтам не треба буде платити в медзакладах. Безоплатно - означає включно з усіма необхідними супутніми матеріалами", - продовжила Супрун.

Четвертим пріоритетом в. о. міністра назвала пілотний проект змін екстреної медицини в кількох областях.

"Це нові автомобілі, нове обладнання, підвищення кваліфікації та зарплат лікарів. Далі проект пошириться по всій країні. Також ті регіони, які не мають оперативно-диспетчерських служб або вони вже дуже застарілі, вже з наступного року отримають фінансування, щоб виправити це", - йдеться у зверненні.

"Продовжуємо розширювати мережу сучасних кардіоцентрів. На наступний рік плануємо придбати ще 13 ангіографів для різних регіонів, де громадяни безоплатно зможуть отримати надскладні втручання, зокрема — встановлення стенту. У випадках інфаркту стенти безоплатні для пацієнтів", - написала Супрун.

Також, Національна служба здоров'я встановила на 2019 рік базові тарифи на оплату послуг первинної медичної допомоги. Відповідну постанову було ухвалено на сьогоднішньому засіданні уряду.

 
 
 
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31 12 2018 11:24
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