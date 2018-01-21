Супрун назвала ресурси, де медикам варто опановувати англійську мову
"Знання англійської мови відкриває вікно можливостей для медиків. Сучасні клінічні протоколи, останні наукові дослідження, навчання у найкращих університетах стають доступніші, якщо ви володієте англійською", – зазначила в.о. міністра.
"Удосконалити мовні навички вам допоможуть ці ресурси", – повідомила Супрун і навела посилання:
1. Oxford English for Careers – серія матеріалів для тих, хто хоче вдосконалити професійну англійську. Включає вправи на граматику, розвиток словника та слухання. Medicine 1 і 2 розрахований більшою мірою на лікарів, Nursing 1 і 2 – медсестер/медбратів.
2. Medical English – курс з 20 частин, який допоможе вивчити медичні терміни, поліпшити навички слухання та говоріння. Частина матеріалів платна, але безкоштовної також достатньо для поліпшення своєї англійської.
3. Englishmed – анімовані вправи, які допоможуть краще зрозуміти процес спілкування з пацієнтами. Використовує застарілий, але простий і зрозумілий інтерфейс.
4. Hospital English – прості вправи та навчальні матеріали про захворювання, медикаменти, лікувальні процедури тощо. Супроводжуються аудіозаписами та зображеннями.
5. Reading and Listening for Medical Workers – складніші матеріали, які потребують кращого знання англійської. Тексти супроводжуються аудіозаписами.
6. Innerbody – сайт з детальними анатомічними моделями людського тіла. Ресурс допоможе вивчити назви систем та органів англійською.
7. MediLexicon – великий (понад 10 000 слів) словник медичних термінів англійською.
8. Medical Dictionary Online – також великий медичний словник з пошуком за запитом чи алфавітом.
Нагадаємо, "Енергоатом" оплатив курси англійської мови своїм працівникам за 397 тис. грн.
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