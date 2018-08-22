Супрун пояснила, чому не слід заїдати стрес
Свої рекомендації чиновниця традиційно опублікувала на сторінці у Facebook.
За словами Супрун, заїдання стресу - це той спосіб його подолання, який приносить лише миттєве полегшення, а в майбутньому може спричинити проблеми зі здоров'ям.
"Стрес - це відповідь організму на раптові зміни навколо, коли він вирішує, що щось загрожує безпеці або комфорту. Тобто, це наша захисна реакція. Втім, коли тривалий стрес, страждають майже всі системи нашого організму: серцево-судинна, імунна і травна. Постійна напруга впливає і на наші харчові уподобання. Дослідження показують, що фізичний або емоційний стрес стимулює споживання їжі з великим вмістом жирів і цукру. Адже гормон стресу - кортизол в поєднанні з високим рівнем інсуліну, посилює апетит і прагнення до солодкої та жирної їжі. Солодке в свою чергу дарує мозку задоволення", - розповіла в. о. міністра.
Подібне замкнуте коло, стверджує Супрун, веде до вживання великої кількості шкідливої їжі, а це вже явний шлях до надмірної ваги.
"Втім, переїдання - не єдина шкідлива звичка, яка може додати зайвих кіло. Стрес спричиняє і нові, не менш небезпечні звички: багато кави, алкоголю, куріння, які нібито допомагають заспокоїтися", - зазначила вона.
Супрун привела в приклад статистику, за якою до засідання стресу частіше вдаються жінки, а чоловіки віддають перевагу в таких випадках частому палінню й вживанню алкоголю.
"У будь-якому випадку, їжа, алкоголь або сигарети не допоможуть позбутися від стресу і поліпшити настрій. Їх надмірна кількість в поєднанні з порушенням сну і гормональним дисбалансом можуть дуже сильно зашкодити вашому здоров'ю... Повноцінне харчування, сон, спілкування з близькими і фізична активність - найкращі методи в боротьбі зі стресом", - стверджує глава МОЗ.
Раніше очільниця МОЗ Уляна Супрун у Facebook назвала кілька порад, які допоможуть зберегти здоров’я нирок.
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