Супрун рекомендує українцям не мастити сонячні опіки сметаною

При сонячному опіку сметана, соняшникова олія, зубна паста, або навіть мазі і пінки на жирній основі - дуже погана перша допомога.

Міністр підкреслила, що є ступені опіків, при яких потрібно не лікування в домашніх умовах, а негайне звернення до лікарні. Але в будь-якому випадку перша допомога при сонячному опіку - це перейти в прохолодне місце і охолодити обпечені ділянки водою, або льодом. Якщо обпалені великі ділянки тіла, можна прийняти знеболювальні.

"Категорично забороняється обробляти рану засобами на жирній основі (масло), мазями на жирній основі в перші 2-3 доби, жиром (гусячим, свинячим, борсучим і т.ін.); яєчним жовтком; сечею; спиртовими розчинами, а також розчинами з барвниками; зубною пастою", - написала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook.

Якщо є симптоми загального перегріву, то на великі судини - шия, пахові складки - потрібно покласти холодний компрес. І після цього уражені ділянки шкіри можна обробити водорозчинними препаратами - тримістин, пантестин, або мірамістин. Всі жирні креми або мазі створюють на шкірі плівку, яка порушує теплообмін, що приводить до збільшення набряку і погіршує загальний стан.

При утворенні на шкірі пухирів слід накласти пов'язки з стерильних перев'язувальних засобів з неспиртовими антисептиками (бетадин, хлоргексидин, декасан, октенисепт) і водорозчинними мазями. Поява пухирів і посилення болю можлива на 2-4 добу. При утворенні великих і/або множинних пухирів понад 1 см в діаметрі - негайно зверніться до медичного закладу.

Змащувати уражені ділянки жирними кремами, вітамінними препаратами, пінними засобами можна тільки на 5-6 добу після опіку. Також рекомендується пити багато рідини.

Медик нагадує, що сонячне випромінення найбільш активне з 12 до 16 годин, тому в ці години краще не перебувати на відкритому сонці.

Нагадаємо, що раніше Уляна Супрун розкритикувала вимогу лікарень до відвідувачів обов'язково вдягати бахіли - на її думку, захист від інфекцій у такий спосіб є сумнівним, крім того б'є по кишенях відвідувачів.