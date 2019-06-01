Супрун розповіла, чому чоловіки перебільшують симптоми під час застуди
"Дослідники шукають наукову основу цього феномену. Адже деякі хвороби і стани дійсно відрізняються між чоловіками і жінками. До прикладу, біль через ішемічну хворобу серця ми відчуваємо по-різному - чоловіки, як правило, мають класичний "ударний" біль у грудях, а жінки частіше відчувають нетипові симптоми, такі як нудота або задишка. Так само може бути із застудою та грипом", – наголосила Супрун.
Вона зазначила, що жінки можуть мати іншу реакцію на вакцини, які захищають від грипу. Також наголошується, що рівень тестостерону може грати певну роль у цьому процесі, оскільки чоловіки з високим рівнем тестостерону, мають більш низький рівень антитіл.
"В одному з досліджень, в якому аналізували дані за 6 років - дорослі чоловіки мали більш високий ризик госпіталізації через грипу, ніж жінки. Було виявлено, що чоловіки частіше вмирають від грипу порівняно з жінками, незалежно від інших наявних захворювань", – заявила Супрун.
В. о. міністра вважає, що різниця у хворобі і відчутті симптомів також може виникати через гормональні відмінності у чоловіків і жінок.
Раніше, в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун пояснила, що насправді алкоголь не зігріває під час морозів, а навпаки провокує втрату тепла в організмі.
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