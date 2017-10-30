Супрун розповіла, чим краще не лікувати грип та застуду

Чиновниця пояснила, що висока вартість ліків не гарантує, що вони будуть ефективними

У Міністерстві охорони здоров'я не рекомендують давати дітям деякі препарати для лікування грипу та застуди.

Відповідний список у Facebook опублікувала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Вона пояснила, що висока вартість ліків не гарантує, що вони будуть ефективними.

"Часто популярні ліки, які пацієнти звикли вживати або придбали за рекомендацією друзів чи навіть деяких медиків не мають доведеної ефективності для лікування грипу і ГРВІ", - наголосила Супрун.

Вона додала, що Центр громадського здоров'я МОЗ склав перелік ліків, які не потрібно вживати у випадку грипу чи ГРВІ у дітей.

Зокрема не рекомендовані для лікування грипу та застуди у дітей:

- Антибіотики;

- Інтерферони;

- Противірусні препарати (окрім озельтамівіру та занамівіру відповідно до показань);

- Імуномодулятори;

- Сиропи від кашлю ( можуть зашкодити дітям віком до 4-х років);

- Комбіновані ліки від застуди;

- Вітаміни (ефективність не доведена);

- Рослинні препарати (ефективність не доведена).

Нагадаємо, станом на 25 жовтня 2017 року пройшли лабораторний контроль та доступні до обігу на території України 730 тисяч доз вакцини для профілактики грипу.

Зазначимо, в Україні за третій тиждень жовтня на грип і гострі респіраторні інфекції захворіли понад 140 тис. осіб, велика частина з яких – діти до 14 років.