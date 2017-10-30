Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Супрун розповіла, чим краще не лікувати грип та застуду

Чиновниця пояснила, що висока вартість ліків не гарантує, що вони будуть ефективними
У Міністерстві охорони здоров'я не рекомендують давати дітям деякі препарати для лікування грипу та застуди.
Супрун розповіла, чим краще не лікувати грип та застуду Фото: novyny.invivio.net

Відповідний список у Facebook опублікувала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. 

Вона пояснила, що висока вартість ліків не гарантує, що вони будуть ефективними.

"Часто популярні ліки, які пацієнти звикли вживати або придбали за рекомендацією друзів чи навіть деяких медиків не мають доведеної ефективності для лікування грипу і ГРВІ", - наголосила Супрун.

Вона додала, що Центр громадського здоров'я МОЗ склав перелік ліків, які не потрібно вживати у випадку грипу чи ГРВІ у дітей.

Зокрема не рекомендовані для лікування грипу та застуди у дітей:

- Антибіотики;

- Інтерферони;

- Противірусні препарати (окрім озельтамівіру та занамівіру відповідно до показань);

- Імуномодулятори;

- Сиропи від кашлю ( можуть зашкодити дітям віком до 4-х років);

- Комбіновані ліки від застуди;

- Вітаміни (ефективність не доведена);

- Рослинні препарати (ефективність не доведена).

Нагадаємо, станом на 25 жовтня 2017 року пройшли лабораторний контроль та доступні до обігу на території України 730 тисяч доз вакцини для профілактики грипу.

Зазначимо,  в Україні за третій тиждень жовтня на грип і гострі респіраторні інфекції захворіли понад 140 тис. осіб, велика частина з яких – діти до 14 років.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 10 2017 09:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров

Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров'ю

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.