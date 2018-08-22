Супрун розповіла, коли дорослим потрібно робити ревакцинацію
"Ми звикли, що зазвичай щеплення роблять в дитинстві. Втім, існують хвороби, імунітет проти яких, зберігається не на все життя. Тому і в дорослому віці варто проводити ревакцинацію", - пише Супрун у Facebook.
"До хвороб, від яких треба вакцинуватись повторно, відносяться дифтерія та правець. Імунітет проти них зберігається близько 10 років. Тому перше щеплення в дорослому віці має бути проведене у 26 років. Далі ревакцинуватись потрібно кожні 10 років. Така вакцинація проводиться за календарем профілактичних щеплень, тому її можна зробити безоплатно у вашого сімейного лікаря чи терапевта", - йдеться у повідомленні.
"Є хвороби, від яких ми в дитинстві отримуємо надійний захист - кір, краснуха та паротит. Якщо ви не пам‘ятаєте, чи вакцинувались в дитинстві та не маєте про це ніякої інформації - зверніться до вашого лікаря", - радить міністр.
Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я України розподілило між областями 400 тис. доз вакцин від поліомієліту "Імовакс Поліо" французького виробництва "Санофі Пастер" (Sanofi Pasteur).
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